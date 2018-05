Plakette für die Max Kade Foundation am Collegienhaus

Das außergewöhnliche Engagement der Max Kade Foundation (New York) für die umfangreiche Renovierung des Collegienhauses würdigt das Deutsche Literaturarchiv Marbach mit einer Plakette, die am 17. Mai 2018 am Eingang des Collegienhauses enthüllt wird. Anlässlich dieser Feierstunde mit anschließendem Empfang zu Ehren der Präsidentin der Max Kade Foundation, Lya Friedrich Pfeifer, spricht der Germanist Walter Hinderer.



Am 12. November 2017 wurde das u. a. mit Mitteln der Max Kade Foundation modernisierte Collegienhaus wiedereröffnet. Das Haus mit 30 Appartements für Forschungsgäste und Autoren ist in den Jahren 2016 bis 2018 umfassend renoviert worden. Die Instandsetzung betraf u.a. die Zimmersanierung, Brandschutzmaßnahmen und die Erneuerung der IT-Technik und Beleuchtung.



Die Max Kade Foundation



Den 1882 geborenen Max Kade aus Steinbach / Schwäbisch Hall zog es zu Beginn des 20. Jahrhunderts über den Atlantik in die USA, wo er ein erfolgreiches, weltweit agierendes Pharmaunternehmen aufbaute. 1944 gründeten Max und Annette Kade eine Stiftung, um den kulturellen Austausch und die Verständigung zwischen Amerika und den deutschsprachigen Ländern in Mitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg zu fördern.



Der Max Kade Foundation ist es seither ein Anliegen, den internationalen akademischen Transfer von Ideen unter Forschenden, Universitäten und Institutionen über den Atlantik hinweg zu stärken und zu unterstützen.



Informationen zum Collegienhaus: www.dla-marbach.de



Die Veranstaltung beginnt am 17. Mai 2018 um 12 Uhr, sie ist nicht öffentlich. Medienvertreter werden um Anmeldung gebeten: presse@dla-marbach.de.

