Er liest einen der ganz großen Romane des 20. Jahrhunderts neu und zeigt, wie Thomas Mann erzählerisch die Welt auf den Prüfstand stellt: Der Literaturwissenschaftler Andreas Kablitz, Professor an der Universität zu Köln und Direktor des dort angesiedelten Petrarca-Instituts‚ analysiert in seinem Buch Der Zauberberg. Die Zergliederung der Welt (Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2017), auf welch außergewöhnliche Weise die narrative Darstellung im Zauberberg gelingt. Im Gespräch mit Marcel Lepper, Leiter des Forschungsreferats im Deutschen Literaturarchiv Marbach, entfaltet Kablitz die poetischen Verfahren Thomas Manns in dessen Jahrhundertroman.



Im Jahr 1987 habilitierte sich Andreas Kablitz über Die Diskussion um das ridiculum im 16. Jahrhundert in Italien. Die Anfänge der neuzeitlichen Theorie des Komischen in der italienischen Renaissance und lehrte anschließend als Romanist in Tübingen und München; sein Forschungsinteresse gilt neben der älteren italienischen Literatur u.a. der englischen und deutschen Literatur und der Literaturtheorie. Seit 1994 ist er als Professor für Romanische Philologie und Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft in Köln tätig und zugleich Direktor des Petrarca Instituts. Kablitz ist u.a. korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Zudem ist er Herausgeber der komparatistischen Zeitschrift Poetica (seit 2015). Im Jahr 1997 wurde Andreas Kablitz mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ausgezeichnet.



Die Veranstaltung findet am 12. April um 19.30 Uhr im Humboldt-Saal (Archivgebäude) statt. Der Eintritt kostet Euro 7,– / erm. 5,– / für Mitglieder der DSG 3.50.

