Pressemitteilung BoxID: 779447 (Deutsche Rentenversicherung Nordbayern)

Telefonische und persönliche Erreichbarkeit zum Jahreswechsel

Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern informiert

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern sind auch über den Jahreswechsel zu den üblichen Servicezeiten da.



Lediglich am 23. und 30. Dezember 2019 schließen die Auskunfts- und Beratungsstellen sowie die Sprechtagsorte in Bad Kissingen und Roth bereits um 12:00 Uhr ihre Pforten.



Am Freitag, 3. Januar 2020 sind aufgrund technischer Wartungsarbeiten die Auskunfts- und Beratungsstellen ganztägig geschlossen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sachbearbeitung telefonisch nicht erreichbar.



Anrufer werden gebeten, sich an diesem Tag mit ihren Fragen und Anliegen an das bundesweite Servicetelefon unter 0800 1000 4800 zu wenden.



Ab dem 7. Januar 2020 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern zu den üblichen Servicezeiten gewohnt zuverlässig für ihre Kundinnen und Kunden da.



Informationen zu den Leistungen und Beratungsangeboten der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern und die vielfältigen Online-Dienste findet man im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (