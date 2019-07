Pressemitteilung BoxID: 759114 (Deutsche Rentenversicherung Nordbayern)

Rentenzugang an Altersrenten 2018

2018 haben in Ober-, Mittel- und Unterfranken rund 38.000 Versicherte erstmals eine Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. Davon bekamen die meisten Versicherten eine Regelaltersrente, insgesamt waren es im letzten Jahr rund 14.800. Das Rentenalter für die Regelaltersrente liegt zurzeit für den Geburtsjahrgang 1954 bei 65 Jahren und acht Monaten. Die Regelaltersgrenze steigt bis 2031 auf 67 Jahre.



Eine Altersrente für langjährig Versicherte haben im letzten Jahr rund 6.000 Versicherte erhalten. Diese Rente wird frühestens ab Erreichen des 63. Lebensjahres gezahlt. Erforderlich ist hier eine Versicherungszeit von 35 Jahren. Pro Monat des vorzeitigen Rentenbezugs gibt es einen Abschlag von 0,3 Prozent.

13.800 Versicherte erhielten im letzten Jahr eine abschlagsfreie Altersrente ab 63 nach 45 Versicherungsjahren.



Die restlichen Rentenzugänge entfielen auf die Altersrente für schwerbe-hinderte Menschen, die Altersrente für langjährig unter Tage Beschäftigte und die auslaufenden Altersrente für Frauen sowie Altersrente wegen Arbeitslosigkeit bzw. Altersteilzeitarbeit.



Insgesamt wurden in Nordbayern Ende 2018 rund 840.000 Altersrenten gezahlt. Bundesweit wurden rund 18,2 Millionen Altersrenten gezahlt. „Die Rentenversicherung hat für die Zahlung der Altersrenten 2018 rund 215 Milliarden Euro an Rentenausgaben ausgegeben“, so die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern.



Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern mit rund 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist einer der größten Arbeitgeber in Franken. Sie betreut rund 1,6 Millionen Versicherte und zahlt 851.000 Renten monatlich aus. Mit ihren Auskunfts- und Beratungsstellen und eigenen Rehabilitationskliniken bietet sie einen umfangreichen Beratungsservice und hochqualifizierte Rehaleistungen.

