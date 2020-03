Pressemitteilung BoxID: 789732 (Deutsche Rentenversicherung Nordbayern)

Kompetent und nah

Ehrenamtliche Versichertenberaterinnen und -berater der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern helfen weiter

107 Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich als Versichertenberaterinnen und -berater bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Nordbayern. Sie sind die "Helfer in der Nachbarschaft" und unterstützen die Versicherten bei allen Anliegen rund um die gesetzliche Rentenversicherung. Ihr Service für Versicherte und Rentner ist kostenlos.



"Sage und schreibe 17.933 individuelle Beratungen haben die Versichertenberaterinnen und -berater der DRV Nordbayern im Jahr 2019 durchgeführt", so Stephan Doll, Vorsitzender des Vorstandes der DRV Nordbayern. Darüber hinaus waren sie 2019 rund 4.500 mal bei der Rentenantragstellung behilflich. In zahlreichen Fällen wurde dank ihrer Unterstützung das persönliche Versicherungskonto geklärt.

Mit dieser Leistung bilden die Versichertenberaterinnen und -berater ein wichtiges Bindeglied zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und den Versicherten sowie Rentnerinnen und Rentnern.



"Gerade im ländlichen Raum ist es oft nicht einfach, die nächste Auskunfts- und Beratungsstelle zu erreichen. Das Beratungsangebot unserer Ehrenamtlichen leistet auch hier einen wichtigen Beitrag", so Stephan Doll weiter.



Die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater sind selbst Versicherte oder Rentnerinnen und Rentner, die von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA) und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) vorgeschlagen werden. Gewählt werden sie von der Selbstverwaltung der DRV Nordbayern, sie sind gelebte Selbstverwaltung vor Ort.



Die Kontaktdaten einer Versichertenberaterin oder eines Versichertenberaters in der Nähe gibt es in den Auskunfts- und Beratungsstellen, am kostenlosen Servicetelefon 0800 1000 48018 sowie online unter: www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de/beratungsstellen

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (