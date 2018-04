Gesundheitstage in Bad Kissingen

Die Rehakliniken der Deutschen Rentenversicherung in Bad Kissingen und Bad Brückenau stellen vom 27. bis 29. April 2018 bei den Bad Kissinger Gesundheitstagen ihre vielfältigen Gesundheitsangebote vor. Von Ernährung bis Hygiene präsentieren sie eine breite Palette unterschiedlicher Themen am gemeinsamen Messestand in der Wandelhalle. So vielfältig wie die Rehabilitation ist auch der Themenmix, mit dem sieben Rehakliniken der Deutschen Rentenversicherung die Besucher bei den Bad Kissinger Gesundheitstagen informieren werden. Damit setzen sie das aktuelle Motto der Gesundheitstage um: „Gesund älter werden – Das Leben genießen!“



Dies erwartet die Besucherinnen und Besucher am gemeinsamen Messestand:



- Ernährungsberatung

- Rezepte für gesunde Ernährung mit leckeren Snacks und gesunden Cocktails

- Angebote der Ergotherapie und Physiotherapie

- Blutzucker- und Blutdruckmessung

- Händedesinfektion und Hygiene mit den Azubis zum/zur Medizinischen Fachangestellten

- Vorstellung der Kliniken und ihrer Ausbildungsangebote

- Reha-, Renten- und Altersvorsorgeberatung



Die Experten der Rehakliniken der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg, DRV Bund, DRV Nordbayern und DRV Oldenburg-Bremen informieren am gemeinsamen Messestand natürlich auch über die Fachabteilungen und Therapiemöglichkeiten ihrer Kliniken:



Freitag, 27. April 2018:

Frankenklinik: Orthopädie und Innere Medizin

Klinik Saale: Innere Medizin und Diabetologie



Samstag, 28. April 2018:

Klinik Hartwald: Onkologie und Psychosomatik

Sinntalklinik: Onkologie und Urologie

Rehaklinik Am Kurpark: Onkologie, Hämatologie, Orthopädie und Rheumatologie



Sonntag, 29. April 2018:

Klinik Rhön und Marbachtalklinik: Psychosomatik



Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Bad Kissinger Gesundheitstage ist kostenfrei. Die Kliniken der Deutschen Rentenversicherung finden Sie in der Wandelhalle am gemeinsamen Stand Nr. 14. Weitere Informationen zu den 21. Bad Kissinger Gesundheitstagen finden Sie auf der Internetseite www.gesundheitstage-badkissingen.de

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern betreut rund 1,6 Millionen Versicherte und zahlt etwa 851.000 Renten monatlich aus. Mit ihren Auskunfts- und Beratungsstellen und eigenen Rehabilitationskliniken bietet sie einen umfangreichen Beratungsservice und hochqualifizierte Rehaleistungen. Sie ist Verbindungsstelle für Brasilien, Portugal, die Republik Moldau, Rumänien und die Türkei.



