Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern teilt mit: Ehrenamtliche Versichertenberater der Rentenversicherung helfen weiter

05.12.18

Kompetente Unterstützung vor Ort: 101 Frauen und Männer engagieren sich ehrenamtlich als Versichertenberaterin oder Versichertenberater bei der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern. Sie erteilen Auskünfte zu allen Fragen der Rentenversicherung, helfen dabei, Leistungen zu beantragen und das Versicherungskonto auf den neuesten Stand zu bringen.



Dieser wichtige Service der Rentenversicherung wird von vielen Menschen genutzt: Im Jahr 2017 haben sie 4.063 Rentenanträge und knapp 500 Anträge auf Kontenklärung entgegengenommen. Zudem informierten sie in 16.000 Beratungen zum persönlichen Rentenbeginn, zur Rentenhöhe oder zu vielen anderen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung - bei Bedarf auch nach Feierabend oder am Wochenende. Der Service ist für Ratsuchende kostenlos.



Mit ihrer Arbeit sind Versichertenberater ein wichtiges Bindeglied zwischen der Rentenversicherung und Versicherten und Rentnern. "Mit den ehrenamtlich tätigen Versichertenberatern wird Selbstverwaltung greifbar: Versicherte werden für Versicherte tätig. Viele üben das Ehrenamt bereits seit vielen Jahren aus", so Stephan Doll, alternierender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern.



Gewählt werden sie von der Selbstverwaltung der Deutschen

Rentenversicherung Nordbayern, die sich zu gleichen Teilen aus Vertretern der Versicherten und der Arbeitgeber zusammensetzt.



"Auch die Mitglieder der Selbstverwaltungsgremien, also Vorstand und Vertreterversammlung, sind in dieser Funktion ehrenamtlich tätig" erklärt Michael Bischof, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern anlässlich des heutigen Tag des Ehrenamts.



Die Kontaktdaten eines Versichertenberaters in der Nähe gibt es in den Auskunfts- und Beratungsstellen, am kostenlosen Servicetelefon unter 0800 100048070 sowie unter www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de im Internet.





