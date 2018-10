26.10.18

Ob Kinderreha, vorzeitige Rente aus gesundheitlichen Gründen, Umschulung, medizinische Rehabilitation, Fragen zur Altersvorsorge, Hinterbliebenenrente oder Rente im Alter ? die Deutsche Rentenversicherung ist Ihr Ansprechpartner für alle Lebensphasen.



Auch in diesem Jahr wieder vom 27. Oktober bis 4. November 2018 auf der Consumenta in Nürnberg an unserem Messestand in der Halle 7 im Gesundheitspark.



Unsere Beraterinnen und Berater wissen die Antworten auf die vielfältigen Fragen, die es zu unserem Leistungsangebot gibt. Sie geben individuelle Auskünfte (Personalausweis oder Reisepass nicht vergessen), beraten neutral und helfen beim Ausfüllen von Anträgen.



Zusätzlich informieren am Mittwoch, 31. Oktober 2018 und Freitag, 2. November 2018 die Firmenserviceberater zu unserem speziellen Angebot für Arbeitgeber. Unser Service ist neutral und kostenfrei.



Auch der Klinikverbund der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern ist täglich mit erfahrenem Fachpersonal vor Ort.



Therapeutinnen testen auf Wunsch die Körperstabilität, die das A und O für eine gute Koordination und die Kontrolle von Haltung und Bewegung ist. In rund fünf Minuten werden Symmetrie, Stabilität und Sensomotorik gemessen. Mit dem "Spacecurl" haben wir diesmal ein ganz besonderes dreiachsiges Trainingsgerät am Messestand. Hier stehen die Besucher aufrecht und können sich durch die eigene Bewegung frei in alle Richtungen drehen. Durch die Bewegung wird die Muskulatur gekräftigt sowie die Körperwahrnehmung und die Koordination verbessert.



In der Therapie wird der "Spacecurl" vor allem in der Orthopädie und Neurologie eingesetzt.



Neben Tipps, wie man die Koordination verbessern kann, gibt es selbstverständlich auch Informationen über das vielseitige Leistungsspektrum der acht Rehakliniken des Klinikverbunds.



Chefarzt Dr. med. univ. (Wien) Wilhelm Stoiber (Klinik Frankenwarte) spricht am 29. Oktober um 16.00 Uhr beim ?Gesundheit-Regional.de Forum? im Gesundheitspark über "Risikofaktoren für Herz- und Gefäßkrankheiten".



Unsere Nachwuchskräfte stehen am Messestand für alle Fragen rund um die Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten bei der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern bereit.



Nicht nur zuschauen, sondern ausprobieren, heißt es beim Aktionsspiel "Das-Renten-Vergnügen". Und in einer gemütlichen Kinder- und Bastelecke sind unsere kleinen Besucher während eines Gesprächs an unserem Messestand bestens aufgehoben.



Weitere Informationen zur Deutschen Rentenversicherung Nordbayern, deren Klinikverbund und die Ausbildungschancen findet man auch im Internet unter:



www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de und www.klinikverbund-nordbayern.de





