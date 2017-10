Inserieren, suchen, finden - Die kostenlose Haushaltsjob-Börse der Minijob-Zentrale wird drei Jahre alt

Ob Putzen, Gartenarbeit oder Babysitten – wer im Haushalt helfen will oder Hilfe braucht, kann über die Haushaltsjob-Börse der Minijob-Zentrale kostenlos inserieren. Jetzt wird das Online-Portal drei Jahre alt. Im Oktober 2014 gab die ehemalige Bundessozialministerin Andrea Nahles den Startschuss für die Haushaltsjob-Börse der Minijob-Zentrale. Seitdem erfreut sich die Jobbörse für Beschäftigungen in Privathaushalten stetig wachsender Beliebtheit. Nach drei Jahren haben bereits 2,5 Millionen Menschen die Seiten der Haushaltsjob-Börse besucht und sich mehr als 50.000 Nutzer registriert.



In der letzten Woche war die Minijob-Zentrale sogar eingeladen, die Haushaltsjob-Börse in Brüssel vor der Europäischen Kommission als Best Practice-Beispiel zur Bekämpfung von Schwarzarbeit vorzustellen.



Zur Haushaltsjob-Börse kommen Sie hier: www.haushaltsjob-boerse.de



Weitere interessante Informationen finden Sie auch auf unserem YouTube-Kanal: www.youtube.com/user/MinijobZentrale

