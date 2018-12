Jan Miede zum Jahresbeginn neuer Geschäftsführer

28.12.18

Neuer Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover ist Jan Miede. Der 57-Jährige Jurist tritt mit Jahresbeginn die Nachfolge von Professor Dr. Ralf Kreikebohm an, der in den Ruhestand geht. Die Vertreterversammlung des niedersächsischen Rentenversicherers wählte den Hannoveraner bei ihrem letzten Treffen auf Vorschlag des Vorstands neu in das Amt.



Miede ist 1961 in Hamburg geboren und startete seine berufliche Karriere 1991 bei der Tiefbau Berufsgenossenschaft (TBG) in Hannover. Dort war er seit 2001 Geschäftsführer, zuletzt für die Gebietsverwaltung West. 2007 wechselte er in gleicher Funktion zur Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft Hamburg.



Seit 2008 ist Miede stellvertretender Geschäftsführer der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover – und somit vertraut mit den Verwaltungsaufgaben beim größten norddeutschen Rentenversicherer. Hier verantwortete er bisher die Arbeitsbereiche Leistungsrecht der Rehabilitation, Auskunfts- und Beratungsdienst, Kliniken und Ärztlicher Dienst.

