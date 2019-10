Pressemitteilung BoxID: 773828 (Deutsche Oper am Rhein)

Giacomo Puccinis "La Bohème", neu inszeniert von Philipp Westerbarkei

Am Freitag, 8. November, ist Premiere im Theater Duisburg. Besucher der Opernwerkstatt bekommen schon am Montag, 18.00 Uhr, Einblick in das Stück und seine Inszenierung

Wenige Opern treffen so direkt ins Herz wie Giacomo Puccinis „La Bohème“. Auf einzigartige Weise gelang es Puccini, Emotionen in tief berührende Klänge und Melodien zu übersetzen. Äußerst präzise beschreibt er die Welt der Bohème, ein idealisiertes Künstlertum, in dem Kunst nicht ausgeübt, sondern lediglich gelebt wird. Ausgelassenes Amüsement dominiert neben der zarten Poesie des Sich-Verliebens, bevor die Katastrophe mit umso größerer Wucht hereinbricht und zeigt, dass hinter dem Leben immer die Allgegenwart des Todes lauert.



Im Theater Duisburg präsentiert die Deutsche Oper am Rhein am Freitag, 8. November, 19.30 Uhr, Puccinis „La Bohème“ in einer Neuinszenierung des jungen Regisseurs Philipp Westerbarkei. Sein Ansatzpunkt ist die starke Inspiration, die Mitte des 19. Jahrhunderts von Henri Murgers „Sze; nen aus dem Leben der Bohème“ ausging und die sogar den angesagten Lebensstil heutiger Bohemiens beeinflusst. In der Inszenierung reflektiert er die Grenzer­fahrungen revoltierender junger Menschen, ihren Bezug zur Realität und ihr künstlerisches Schaffen. Tatjana Ivschina, mit der Philipp Westerbarkei bereits „Trouble in Tahiti“ (2015), „Wo die wilden Kerle wohnen“ (2017) und „Roméo et Juliette“ (2019) an der Deutschen Oper am Rhein sowie „Die Zauberflöte“ (Landestheater Coburg, 2018) entwickelte, hat das Bühnenbild und die Kostüme entworfen.



Antonino Fogliani, Principal Guest Conductor der Deutschen Oper am Rhein, leitet das ganz mit hauseigenen Solistinnen und Solisten besetzte Sängerensemble, den Chor und den Kinderchor am Rhein sowie die Duisburger Phil­harmo­niker. Eduardo Aladrén (Rodolfo), Bogdan Baciu (Marcello), Richard Šveda (Schaunard) und Luke Stoker (Colline) sind die vier Bohemiens. Als neues Ensemblemitglied übernimmt Liana Aleksanyan die Rolle der Mimì, die Musetta spielt Lavinia Dames.



Opernwerkstatt vor der Premiere: Schon am Montag, 4. November, um 18.00 Uhr gibt die Dramaturgin Anne do Paço im Gespräch mit dem Produktionsteam im Theater Duisburg Einblick in das Stück und die Inszenierung. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Probenbesuch. Der Eintritt ist frei.



Aufführungen im Theater Duisburg: Fr 08.11. – 19.30 / So 10.11. – 15.00 / Sa 30.11. – 19.30 / Sa 07.12. – 19.30 / So 15.12. – 18.30 / Sa 21.12. – 19.30 / Mi 25.12. – 18.30 / Di 28.04. –19.30 / Sa 02.05. – 19.30 / Mi 13.05. – 19.30



Weitere Informationen und die tagesaktuelle Besetzung finden Sie hier auf www.operamrhein.de.



Tickets: Theaterkasse Duisburg (Tel. 0203.283 62 100), Opernshop Düsseldorf (Tel. 0211.89 25 211) und online über www.operamrhein.de

