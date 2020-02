Pressemitteilung BoxID: 788056 (Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft)

Lufthansa weitet Angebot nach Kanada aus: Jetzt auch Direktflug von Frankfurt nach Calgary



Calgary ist fünftes kanadisches Lufthansa Ziel

Flüge ab 26. Februar 2020 buchbar





Gute Nachrichten für Kanada-Fans: Ab dem 1. Juni 2020 nimmt Lufthansa in Kooperation mit Eurowings ab Frankfurt die kanadische Großstadt Calgary saisonal wieder in den Flugplan auf. Lufthansa baut damit ihr touristisches Langstreckenangebot aus Frankfurt weiter aus. Calgary, im Südwesten Kanadas gelegen, ist bei Touristen ein beliebtes Reiseziel und idealer Ausgangspunkt, die Provinz Alberta sowie die bekannten Nationalparks Banff und Jasper in den Rocky Mountains zu erkunden.



Von Deutschlands größtem Drehkreuz aus geht es dann zunächst viermal pro Woche – jeweils montags, mittwochs, freitags und samstags – in Richtung Nordamerika. Der Flug mit der Flugnummer LH5452 startet um 9.50 Uhr in Frankfurt und ist um 11.55 Uhr Ortszeit am Ziel. Der Rückflug von LH5453 hebt um 13.45 Uhr in Calgary ab und ist am nächsten Tag um 7.20 Uhr in Frankfurt. Für den Flug wird ein Airbus A330-200 mit insgesamt 270 Plätzen an Bord zum Einsatz kommen. Es stehen die Buchungsklassen Business Class, Premium Economy Class und Economy Class zur Verfügung.



Mit Calgary fliegt Lufthansa im Sommer 2020 ab Frankfurt bereits die fünfte Stadt in Kanada an (neben Calgary noch Ottawa, Montréal, Toronto und Vancouver). Ergänzt wird das kanadische Angebot durch die Lufthansa Flüge ab München nach Montréal, Toronto und Vancouver.



Darüber hinaus bietet die Lufthansa Group mit ihren Fluglinien Austrian Airlines, Brussels Airlines, Edelweiss und Swiss International Air Lines sowie dem Joint-Venture-Partner Air Canada zahlreiche weitere Möglichkeiten, nach Kanada zu fliegen.



Die Flüge von Frankfurt nach Calgary sind ab 26. Februar 2020 buchbar. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Buchung von Lufthansa Flügen gibt es im Internet auf lufthansa.com und eurowings.com sowie über die Lufthansa Service-Center unter der Telefonnummer (069) 86 799 799 (Festnetztarif). Flüge können auch bei den Lufthansa Reisebüropartnern sowie an den Lufthansa Verkaufsschaltern an den Flughäfen gebucht werden.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (