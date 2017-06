Frau fast ertrunken !

Auf dem Rückweg von der wasserseitigen Absicherung im Rahmen des Karnevals der Kulturen wurden die Rettungsschwimmer auf den DLRG- Booten gestern Nacht durch Hilferufe einer im Wasser befindlichen Person aufmerksam.



Die stark alkoholisierte Frau war beim Versuch sich an die Wasserkante zu setzen ins Wasser des Landwehrkanals gestürzt. Beim Eintreffen der DLRG- Einsatzkräfte an der Unfallstelle konnten die Passanten die Person noch an der Kanalmauer sichern. Die Rettungsschwimmer nahmen die Frau mittels Spineboard in ein Rettungsboot. Sie wurde zur Übergabe an den Landrettungsdienst zur Oberschleuse verbracht; während des Transports und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Patientin durch den DLRG- Arzt überwacht.



- Wieder einmal zeigte sich, dass Alkohol kein guter Begleiter am/ im und auf dem Wasser ist.



Das rechtzeitige Eingreifen von Rettungsschwimmern konnte wieder Leben retten !



