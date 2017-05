Am 11. Juni 2017 endet die Anmeldefrist für den Olympic Day im Deutschen Sport & Olympia Museum

Die Anmeldefrist für die Teilnahme beim Olympic Day in Köln läuft am 11. Juni 2017 offiziell aus. Bei dieser Veranstaltung verwandelt sich am 22. Juni 2017 von 10 bis 14 Uhr das Deutsche Sport & Olympia Museum zum vierten Mal in eine olympische Erlebniswelt. Die Gäste erwartet ein attraktives Programm aus olympischen und paralympischen Sportarten zum Ausprobieren.



Besonderes Highlight sind die Sportstars zum Anfassen. Die deutschen Top-Athleten Max Hoff, der Olympiasieger im Vierer-Kajak und Edina Müller, die Paralympics-Zweite im Kajak, berichten von ihren emotionalen Wettkämpfen in Rio. Zum anderen teilen Alexandra Wester, Mathias Mester und Alhassane Baldé ihre Erinnerungen von den Olympischen und Paralympischen Spielen 2016 mit den Schülerinnen und Schülern.



„Es freut uns, dass das Deutsche Sport & Olympiamuseum zum wiederholten Mal Austragungsstätte des Olympic Day ist und wir auch Besucher über die Grenzen Kölns hinaus begrüßen dürfen" fügt Dr. Andreas Höfer, Direktor Deutsches Sport & Olympiamuseum, hinzu.



Teilnehmen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulklassen sowie Kinder- und Jugendgruppen. Sämtliche Angebote des Olympic Day 2017 und der Eintritt in das Deutsche Sport & Olympia Museum sind kostenfrei.



Interessierte Schulklassen können sich noch bis zum 11. Juni unter www.olympicday.de für die kostenfreie Teilnahme anmelden.



Über den Olympic Day



Jedes Jahr feiern tausende Menschen rund um den Globus den Olympic Day und erinnern damit an den Gründungstag des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), den 23. Juni 1894. Er ist eine Initiative des IOC und aller Nationalen Olympischen Komitees, die Bewegung, Fitness und Wohlergehen mit den Olympischen Idealen verbindet. Im Auftrag des Deutschen Olympischen Sportbundes ist die Deutsche Olympische Akademie für dessen Organisation in Deutschland verantwortlich. Als internationaler Tag der Begegnung soll der Olympic Day gemäß den drei Schwerpunkten „Move" (Bewegen), „Learn" (Lernen) und „Discover" (Entdecken) Menschen aller Altersgruppen die zentralen olympischen Werte – Exzellenz, Freundschaft und Respekt – vermitteln.



Weitere Informationen zur Veranstaltung unter www.olympicday.de.



Über das Deutsche Sport & Olympia Museum Das Deutsche Sport & Olympia Museum stellt Exponate aus fast 3.000 Jahren Sportgeschichte aus. Jährlich besuchen 100.000 Gäste die Ausstellungen. Das Museum liegt im Kölner Rheinauhafen, unmittelbar neben dem Schokoladenmuseum und zählt aufgrund seiner Lage und seinen spektakulären Sportplätzen auf dem Dach zu den attraktivsten Eventlocations an der Rheinpromenade.



Rechtefreie Bilder stellen wir Ihnen in unserer Dropbox zur Verfügung.



