Deutsche Hypo platziert erfolgreich Benchmarkemission in Höhe von 625 Mio. Euro

25.02.19

Die Deutsche Hypo hat heute einen Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat mit einem Volumen von 625 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe ist primär an institutionelle Investoren in Europa und Asien ausgegeben worden. Das Orderbuch ist mit ca. 750 Mio. Euro um das 1,2-fache überzeichnet gewesen.



Der Pfandbrief weist eine zehnjährige Laufzeit auf und ist mit einem Kupon von 0,75 % ausgestattet. Bei einem Ausgabekurs von 99,827 % beläuft sich die Rendite auf 0,768 % - dies entspricht einem Aufschlag von 12 Basispunkten zur Swapmitte. Insgesamt präsentiert sich das Orderbuch sehr granular - es sind über 50 Orders von Investoren vor allem aus Deutschland sowie aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich und der Schweiz eingegangen. Hinzu kommen Kauforders aus China und Südkorea. Im Orderbuch vertreten sind Asset Manager, Banken, Sparkassen, Versicherungen sowie Zentralbanken. Im Orderbuch sind mehr als zehn neue Investoren mit namhaftem Ordervolumen aktiv gewesen. Begleitet worden ist die Emission von einem Bankenkonsortium aus DZ Bank, Helaba, Natixis, NORD/LB und UniCredit.



"Seit längerer Zeit platzieren wir wieder einen Benchmark-Pfandbrief mit zehnjähriger Laufzeit", betont Sabine Barthauer, Mitglied des Vorstands der Deutschen Hypo. "Wir freuen uns, somit Mittel für unser lang laufendes gewerbliches Immobilienfinanzierungsgeschäft eingeworben und unsere Benchmarkkurve verlängert zu haben. Die große Nachfrage nach der Emission bestätigt zudem unsere gute Reputation am Markt."



Die Deutsche Hypo ist ein renommierter Emittent am Pfandbriefmarkt. Sie emittiert neben Pfandbriefen auch ungedeckte Inhaber- und Namensschuldverschreibungen.



Die Eckdaten der Benchmark-Emission im Überblick



Emittent: Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)



Format: Hypotheken-Pfandbrief



ISIN: DE000DHY5025



Fälligkeit: 5. März 2029



Volumen: 625 Mio. Euro



Spread: Mid-Swap-Satz plus 12 Basispunkte



Kupon: 0,75 %



Rating: Aa1 (Moody's)



Börsennotiz: Hannover

(lifePR) (