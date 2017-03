H.E.A.D. GmbH unterstützt Centro Hotel Management GmbH bei der Digitalisierung des Einkaufs

Die Einkaufsgesellschaft H.E.A.D. Hotel Equipment and Design GmbH (H.E.A.D.) hat mit der Hamburger Centro Hotel Group einen weiteren Kunden für ihre Dienstleistungen gewinnen können. Die Hotelgruppe hat sich für die Digitalisierung ihrer Einkaufsprozesse entschieden und führt nach einer umfangreichen Marktabfrage das elektronische Einkaufssystem „H.E.A.D.@web" ein. Nach einer kurzen Einführungsphase von zwei bis drei Monaten ist das Tool implementiert und bildet vom Sourcing bis zur Rechnungsprüfung alle Bestandteile des Beschaffungsprozesses ganzheitlich digital und intuitiv ab. Es ersetzt damit sämtliche manuelle Prozesse. Das eProcurement-Tool der H.E.A.D. ist für alle Beschaffungsprozesse entwickelt und auf die Bedürfnisse von Hotelketten ausgerichtet. Jeder Nutzer kann darin die Produkte der bestehenden Lieferanten einbinden und somit die Autonomie im Einkauf erhalten. Darüber hinaus bietet die Plattform aber auch Zugriff auf Produkte und Preise, welche H.E.A.D. zentral für alle Nutzer der Plattform zur Verfügung stellt. Damit profitieren alle H.E.A.D.@web Nutzer von Mengenrabatten und besonders günstigen Konditionen. Eine am Markt bisher einzigartige Funktion ist die Möglichkeit zur Durchführung von gemeinsamen Ausschreibungen. Durch dieses „Collaborative Sourcing" können die Nutzer weitere Einsparungen erzielen.



„H.E.A.D.@web unterstützt unser Bestreben der Digitalisierung unseres Unternehmens. Die Zukunftsfähigkeit hängt ganz entscheidend davon ab, dass wir Prozesse vereinfachen. Dazu gehört letztlich auch die Bündelung von Einkäufen", begründet Homeira Amiri, CEO der Centro Hotel Group, die Entscheidung. Die Hamburger Centro Hotel Group betreibt aktuell 55 Hotels in ganz Deutschland und Österreich mit inzwischen rund 5600 Zimmern.



„Wir freuen uns, dass sich nach Vienna House in kurzer Zeit bereits die zweite Hotelgruppe für unser intelligentes Einkaufsmodell entschieden hat. Wir sind stolz darauf, die richtige digitale Einkaufslösung für namenhafte und schnell expandierende Hotelketten entwickelt zu haben", so Lars Schmid, H.E.A.D.-Geschäftsführer. Die H.E.A.D. Hotel Equipment and Design GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Steigenberger Hotels AG und bündelt als Einkaufsplattform alle Beschaffungsprozesse der Hotels der Deutschen Hospitality. Spätestens durch die Kooperation mit den beiden Hotelgruppen Vienna International Hotelmanagement AG und Centro Hotel Management GmbH hat sich das eProcurement-Tool erfolgreich am Markt etabliert. Mittlerweile nutzen 150 Hotels, Gastronomie- und Cateringbetriebe die Einkaufsplattform der H.E.A.D. GmbH.





Deutsche Hospitality

Deutsche Hospitality vereint drei Hotelmarken unter einem Dach: Steigenberger Hotels and Resorts, Jaz in the City und IntercityHotel. Über 127 Hotels auf drei Kontinenten gehören zur Deutschen Hospitality; davon befinden sich 27 Hotels in Entwicklung. Zum Portfolio gehören 58 Steigenberger Hotels and Resorts sowie 41 IntercityHotels. Das erste Jaz-Hotel hat im November 2015 in Amsterdam eröffnet.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren