Die 58. DHS Fachkonferenz SUCHT in Augsburg diskutiert vom 9.-11. Oktober 2019 die Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels in Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe

Smartphone, Internet und Co. haben unser Leben grundlegend verändert. Der digitale Wandel betrifft nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche und damit auch zahlreiche Arbeits- und Kommu-nikationsprozesse in der Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe. Ob Apps in der Suchtberatung oder Suchtprävention mit sozialen Medien – Methoden, die vor wenigen Jahren noch wie ferne Zu-kunftsmusik klangen, gehören heute vielerorts zum Arbeitsalltag von Suchtberater*innen, Suchtmediziner*innen und Suchttherapeut*innen.



Die 58. Fachkonferenz SUCHT der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) greift unter dem Titel „#Suchthilfe #Digital“ aktuelle Entwicklungen in der Arbeit mit Abhängigkeitserkrank-ten auf. „Es gilt, die Chancen des digitalen Wandels zu nutzen und die Risiken ernst zu neh-men. Das Digitale kann und darf den persönlichen Kontakt nicht komplett ersetzen. Die DHS setzt sich dafür ein, die Beratung und Behandlung von Menschen mit Suchtproblemen fortlau-fend qualitativ weiterzuentwickeln“, betont Christina Rummel, Referentin für Grundsatzfragen und stellvertretende Geschäftsführerin der DHS.



Über 300 Suchtexpert*innen aus Wissenschaft und Praxis, Mitglieder von Sucht-Selbsthilfe-gruppen sowie Vertreter*innen von Verbänden und Leistungsträgern diskutieren vom 9.-11. Ok-tober in Augsburg im Kongress am Park die Möglichkeiten und Herausforderungen des digitalen Wandels in der Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe. In Fachvorträgen und Foren setzen sie sich mit den Folgen der digitalen Transformation auseinander: Wie verändert sich die Begleitung, Bera-tung und Behandlung von Suchtkranken durch den digitalen Wandel? Welche neuen Möglich-keiten der Ansprache von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen ergeben sich durch die Digitalisierung?



Hintergrund:

Alkohol, Tabak, Medikamente, illegale Drogen, pathologisches Glücksspielen und internetbezogene Stö-rungen - süchtiges Verhalten hat viele Ausprägungen und betrifft zahlreiche Menschen in Deutschland. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), der Dachverband der bundesweit in der Suchtkranken-hilfe und Suchtprävention tätigen Organisationen, verfolgt das Ziel, Menschen über suchtbezogene Prob-leme zu informieren, zu beraten und auf Hilfeangebote aufmerksam zu machen. Weitere Infos: www.dhs.de. Link zum Programm der 58. DHS Fachkonferenz SUCHT: https://tinyurl.com/y2ecb4l5

