Industrie 4.0 bedeutet umfassende Digitalisierung und Vernetzung der produzierenden Industrie. Damit verknüpfen sich viele innovative Technologien. Sie eröffnen auch neue Möglichkeiten für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. In einer Online-Seminarreihe beleuchtet das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) gemeinsam mit der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt in Österreich (AUVA), in welchen technologischen Bereichen der Arbeitsschutz profitiert, aber auch, wo er besonders gefordert ist, weil innovationsbedingt neue Gefährdungen für Beschäftigte entstehen. Die Online-Seminare richten sich an alle, die beruflich oder privat grundsätzliches Interesse an Industrie 4.0-Themen und ihren Folgen für den Arbeitsschutz haben. Die Teilnahme ist kostenlos ( zur Anmeldung ).



Seminarthemen unter IFA-Leitung:





8. März 2021: Fernwartung von Industriesteuerungen

12. April 2021: Vertrauenswürdige künstliche Intelligenz

26. April 2021: Assistenzsysteme für Maschinen

3. Mai 2021: Design Reviews mit Techniken der Virtuellen Realität

10. Mai 2021: Gefährdungsbeurteilung: Implantate und elektromagnetische Felder

17. Mai 2021: 5G im industriellen Umfeld





Zur kompletten Seminarreihe: http://digitalhub.top10science.com/industrie-4-0/

