DGP-Pastpräsident erhält renommierten Forschungspreis

Professor Dr. med. Klaus Rabe, Pastpräsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumo-logie und Beatmungsmedizin e.V. (DGP), erhält eine der höchst dotierten Auszeichnungen im Bereich der Forschung: den Balzan-Preis der Internationalen Balzan Stiftung in der Kategorie Naturwissenschaften. Rabe erhält den Preis für seine Arbeit auf dem Gebiet der Lungenerkrankungen zusammen mit drei weiteren Vorstandsmitgliedern des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL). Die diesjährigen Preisträger werden am Freitag, 15. November 2019, in Bern im Rahmen einer Preisverleihungszeremonie geehrt.



Rabe wird zusammen mit drei weiteren Vorstandsmitgliedern des DZL ausgezeichnet: Professor Dr. med. Tobias Welte (Hannover) und Professor Dr. med. Werner Seeger (Gießen) – ebenfalls ehemalige DGP-Präsidenten – sowie Professor Dr. med. Erika von Mutius (München). Für ihre Forschung zur „Pathophysiologie der Atmung: von der Grundlagenforschung zum Krankenbett“ erhalten die vier Wissenschaftler gemeinsam ein Preisgeld von 750.000 Schweizer Franken. Die Preisträger sollen die Hälfte der Preissumme in Forschungsprojekte investieren, an denen vorzugsweise junge Wissenschaftler beteiligt sind.



Neue Therapien und eine bessere Lebensqualität von Patienten mit Lungenerkrankungen – dafür forschen Rabe und seine Kolleginnen und Kollegen vom DZL. „Um die Behandlung von Lungenerkrankungen wie Asthma, COPD oder Lungenkrebs zu verbessern, ist es entscheidend, dass neue Forschungserkenntnisse schnell den Weg in die praktische Anwendung am Patienten finden. Das ist daher auch der Leitgedanke unserer Arbeit“, sagt Rabe, der von 2017 bis 2019 Präsident der DGP war. „Es freut uns sehr, dass wir diese Auszeichnung für unsere Leistungen erhalten. Das ist ein großer Ansporn für weitere exzellente Forschung auf diesem Gebiet.“



Die Internationale Balzan Stiftung entstand im Jahre 1957 mit dem Zweck, weltweit die Kultur und Wissenschaften sowie verdienstvolle Initiativen für den Frieden und die Brüderlichkeit unter den Völkern zu fördern. Die Stiftung vergibt die Balzan-Preise jährlich in vier Fachgebieten (Geistes- und Sozialwissenschaften, Kunst, Physik, Mathematik, Naturwissenschaften und Medizin), die von Jahr zu Jahr wechseln. Der Preis ehrt Forscher, die sich in ihrem Tätigkeitsbereich auf internationaler Ebene besonders hervorgetan haben.

