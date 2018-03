Ostern: Deutsche lieben Eier

Nicht nur Kinder mögen das Versteckspiel. Zu Ostern suchen mehr als die Hälfte aller Deutschen bunte Eier im Gras, in Büschen oder hinter Bäumen im Osternest1. Doch während bei der Ostersuche jedes Ei gefunden wird, versteckt sich in unserem täglichen Speiseplan ein bedeutender Anteil Eiprodukte. Immerhin führen die Deutschen ein Drittel2 ihrer Eier über verarbeitete Lebensmittel zu. Das sind allen voran Fertigbackwaren, wie Kuchen und Kekse, aber auch Frischeinudeln, Eiscreme, Soßen oder Dips. Ist das relevant für die Gesundheit? Einerseits sind Eier eine gute Quelle für biologisch hochwertiges Eiweiß sowie für lebensnotwendige Nährstoffe, doch gleichzeitig ist Eigelb fett- und cholesterinreich.



Dr. Helmut Oberritter, Geschäftsführer der DGE, sagt: „Die Deutschen essen gerne Eier. Aktuell kommen bei ihnen in der Woche mehr als vier davon3 auf den Tisch. Auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse kann derzeit keine Obergrenze für den Verzehr von Eiern abgeleitet werden. Eier können, maßvoll genossen, Ihren Speiseplan ergänzen und Bestandteil einer vollwertigen Ernährung sein. Wenn gesunde Menschen - gerade jetzt zur Osterzeit - mehrere Eier verzehren, ist das durchaus akzeptabel“ so Oberritter weiter.



Genießen Sie - mit oder ohne selbstgesuchtem Ei - die Lebensmittelvielfalt bewusst und ausgewogen nach den 10 Regeln der DGE. Mit einem hohen Anteil an Gemüse, Obst, Vollkornprodukten und ausgewählten Lebensmitteln tierischer Herkunft auf Ihrem Speiseplan liegen Sie nicht nur zur Osterzeit richtig!



