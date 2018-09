DGE zeichnet zertifizierte Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung aus

26.09.18

Am 25. September 2018 verlieh die DGE an insgesamt 16 Betriebe und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung (GV) das DGE-Logo für ein vollwertiges Mittagessen bzw. eine vollwertige Rundum-Verpflegung. Damit profitieren mehr als 37 000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene zusätzlich von einem ausgewogenen und schmackhaften Verpflegungsangebot.



Die Logoübergabe fand während der Arbeitstagung zur Zukunft der Gemeinschaftsverpflegung in Bonn statt. Die zertifizierten Betriebe und Einrichtungen sind repräsentativ für den gesamten GV-Bereich. Die Bandbreite reicht von einer Kindertageseinrichtung mit 41 Tischgästen über Caterer von Kitas und Schulen, die mehrere Tausend Essen täglich liefern bis hin zu Einrichtungen der Betriebsgastronomie mit täglich 20 000 Tischgästen. Auch karitative und medizinische Einrichtungen wie stationäre Senioreneinrichtungen, Krankenhäuser und Rehabilitationskliniken werden dieses Mal ausgezeichnet.



Prof. Ulrike Arens-Azevêdo, Präsidentin der DGE, betonte während der Logoübergabe: „Von einer guten Gemeinschaftsverpflegung profitieren alle, weil so ein aktiver Beitrag zur Gesundheitsförderung und -erhaltung der Gäste geleistet wird“. Besonders stellte sie heraus, dass ein Krankenhaus sowie eine Rehaklinik gleichzeitig auch das Verpflegungsangebot für die Mitarbeiter haben zertifizieren lassen.



Vollwertig essen und trinken trägt zur Erhaltung der Gesundheit bei. Das gilt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, nicht nur Zuhause, sondern ebenso bei Mahlzeiten der Gemeinschaftsverpflegung. Die Gemeinschaftsverpflegung bietet für alle Altersgruppen eine gute Möglichkeit, Primärprävention durch ein ausgewogenes vollwertiges Angebot an Speisen und Getränken in die Praxis umzusetzen. Damit dies gelingen kann, hat die DGE im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sieben DGE-Qualitätsstandards für Kitas, Schulen und Betriebe, Krankenhäuser, Kliniken, stationäre Senioreneinrichtungen sowie für „Essen auf Rädern“ veröffentlicht. Sie geben Orientierung und ihre Umsetzung stellt ein ausgewogenes Angebot sicher. Die zertifizierten Betriebe haben ihr Verpflegungsangebot in einem mehrmonatigen Prozess in puncto Lebensmittelauswahl, Speisenzubereitung und -herstellung sowie die Essatmosphäre an die DGE-Qualitätsstandards angepasst. Bislang sind bereits über 1 400 Betriebe aus allen Lebenswelten zertifiziert.



Einige der folgenden Betriebe sind 2017 und 2018 erstmals erfolgreich von der DGE zertifiziert worden und wurden auf der Arbeitstagung stellvertretend ausgezeichnet:





Kita Glücksweg (Kevisa gGmbH), Berlin

Schule am Pulvermaar, Gillenfeld, Rheinland-Pfalz

Salvador Allende-Haus, Oer-Erkenschwick, Nordrhein-Westfalen

Abendfrieden Service GmbH, Oberhausen, Nordrhein-Westfalen

Lebenshilfe Hildesheim e. V., Produktionsküche Drispenstedt, Niedersachsen

Uwe Nickut Catering GmbH, Burscheid, Nordrhein-Westfalen

Sozialwerk der DRV-Rheinland e. V., Marktrestaurant, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen

Airport Cater GmbH, Frankfurt/Main, Hessen

Westfälische Provinzial Versicherung AG, Münster, Nordrhein-Westfalen

Bildungsakademie Waldshut, Baden-Württemberg

DRV-Rheinland Aggertalklinik Engelskirchen, Nordrhein-Westfalen

Kostbar GmbH sowie Alfried Krupp-Krankenhaus Rüttenscheid und Alfried Krupp-Krankenhaus Steele, Essen, Nordrhein-Westfalen

Charlottenhall Rehabilitations- und Vorsorgeklinik für Kinder und Jugendliche gGmbH, Bad Salzungen, Thüringen

PROCON Besitz und Verwaltungs GmbH, Küche Calau sowie AWO Wohnpark am kleinen Wald, Brandenburg

Stiftung Westphalenhof, Paderborn, Niedersachsen

Haus Camilla AWO-Hof Stadt e. V., Hof, Bayern



