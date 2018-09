DGE-Geschäftsführer Dr. Helmut Oberritter geht in den Ruhestand

26.09.18

Nach über 25 Jahren an der Spitze der DGE verabschiedet sich Dr. Helmut Oberritter zum 30. September 2018 in den Ruhestand. Auf der DGE-Arbeitstagung wurde er offiziell verabschiedet. Prof. Ulrike Arens-Azevêdo, Präsidentin der DGE, dankte dem Geschäftsführer für seinen jahrzehntelangen Einsatz zum Wohle der wissenschaftlichen Fachgesellschaft. Nach seiner Promotion 1985 an der Universität Tübingen kam der Ernährungswissenschaftler zur DGE und leitete zunächst das damalige Referat „Ernährungsberatungsdienst Haushalt und Heime“, heute Referat Fachmedien und Sektionskoordination. Seit 1990 ist Helmut Oberritter wissenschaftlicher Leiter und seit Anfang 2007 der alleinige Geschäftsführer. In den 33 Jahren bei der DGE hatte er die unterschiedlichsten Herausforderungen und Veränderungen zu meistern. Neben Umzügen innerhalb Frankfurts und 2001 nach Bonn änderten sich im Laufe der Jahre auch die Aufgaben und Anforderungen an die Fachgesellschaft. Der Wissenschaftler arbeitete stets an einer guten Vernetzung der DGE und pflegte eine gute Zusammenarbeit mit Fachgesellschaften im In- und Ausland. So engagierte er sich u.a. im Vorstand des 5 am Tag e. V. sowie im wissenschaftlichen Beirat des Verbands der Diätassistenten (VDD) und in verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften, u.a. der Ernährungs Umschau. Darüber hinaus war er eingebunden in die Aktivitäten der International Union of Nutritional Sciences (IUNS), bei der Europäischen Ernährungsfachgesellschaft FENS hatte er das Amt des stellvertretenden Schriftführers inne.



Mit seiner ruhigen und besonnenen Art hatte er die Ziele der wissenschaftlichen Fachgesellschaft stets im Blick und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Prof. Arens-Azevêdo sprach Dr. Oberritter im Namen der Mitarbeiter, des Wissenschaftlichen Präsidiums und des Verwaltungsrates ihren Dank für sein unbeirrtes Engagement und seine Loyalität aus und wünschte ihm weiterhin alles Gute, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit. Dr. Helmut Oberritter übergibt Geschäftsführung an Dr. Kiran Virmani



Zum 1. Oktober 2018 übernimmt Dr. Kiran Virmani die Leitung der DGE. Die neue Geschäftsführerin freut sich sehr auf ihre zukünftigen Aufgaben bei der DGE. „Was mich am meisten begeistert, ist das tolle und engagierte Team, mit dem ich die DGE weiter entwickeln möchte.“ Die Oecotrophologin leitete bislang das Referat Fachmedien und Sektionskoordination bei der DGE. Diese Aufgabe hat ihr bereits vielfältige Einblicke in die Struktur und die Aufgaben der Fachgesellschaft gewährt. Virmani bringt zudem langjährige Erfahrungen aus den Bereichen Wissenschaft, Management und Mitarbeiterführung mit. Nach ihrer Promotion an der Universitäts-Kinderklinik in Wien war Virmani in verschiedenen Unternehmen der Gesundheitswirtschaft wie Fresenius Kabi beschäftigt, zuletzt als Head of Marketing und Medical Affairs bei Dr. Schär Medical Nutrition.

