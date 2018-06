Stipendien in der Chirurgie ausgeschrieben

Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) schreibt 2018 wieder zahlreiche Stipendien aus. Mit diversen Stipendien werden wissenschaftlich engagierten Chirurginnen und Chirurgen unterstützt. Die DGCH bietet ihnen die Möglichkeit, an internationalen Kongressen teilzunehmen und/oder ihre herausragende Arbeit möglichst unabhängig fortzusetzen.



Stipendium als Fortbildungshilfe

Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie vergibt alljährlich ein Stipendium von 20.000 Euro als Fortbildungshilfe. Der Betrag kann bis zu vier Stipendiaten in Höhe von je 5.000 Euro zugeteilt werden.

Dotierung: 5.000 Euro

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 30.09.2018

Vergabekriterien Stipendium als Fortbildungshilfe



Reisestipendium zum Jahreskongress des American College of Surgeons

In Abstimmung mit dem American College of Surgeons (ACS) wird die aktive Teilnahme am Jahreskongress des ACS mit anschließender Hospitation in relevanten Zentren unterstützt.

Dotierung: 5.000 Euro

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 30.09.2018

Vergabekriterien Reisestipendium ACS





Reisestipendium der Herbert-Junghanns-Stiftung

Zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten über die Geschichte der Chirurgie, die Erhaltung von Substanz und Einheit sowie der Zukunftsentwicklung der Chirurgie, der Qualitätssicherung der chirurgischen Tätigkeit in Krankenhaus und Praxis und den wissenschaftlichen und ethischen Grundlagen des chirurgischen Berufes.

Dotierung: 5.000 Euro

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 30.09.2018

Vergabekriterien Stipendium der Herbert-Junghanns-Stiftung



Wolfgang-Müller-Osten-Stipendium

Die Wolfgang-Müller-Osten-Stiftung vergibt alljährlich ein Stipendium zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten, die sich mit der Geschichte der Chirurgie, der Erhaltung von Substanz und Einheit der Chirurgie, der Zukunftsentwicklung der Chirurgie, der Qualitätssicherung der chirurgischen Tätigkeit in Krankenhaus und Praxis, den wissenschaftlichen und ethischen Grundlagen des ärztlichen, insbesondere des chirurgischen Berufes befassen. Das Stipendium wird an Doktoranden, Habilitanden einer medizinischen Fakultät oder an Ärzte vergeben, die sich in der Weiterbildung zum Arzt für Chirurgie befinden.

Dotierung: 5.000 Euro

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 30.09.2018

Vergabekriterien Müller-Osten-Stipendium



Wolfgang-Müller-Osten-Stipendium für ausländische Hospitanten

Dieses Stipendium soll einem jungen, wissenschaftlich engagierten Chirurgen/-in zugutekommen, der/die zur Weiterbildung die Hospitation an einer deutschen chirurgischen Klinik seiner/ihrer Wahl anstrebt.

Dotierung: 6.000 Euro

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 30.09.2018

Vergabekriterien Müller-Osten-Stipendium für ausländische Hospitanten



Internationales Gaststipendium der deutschen Gesellschaft für Chirurgie

Wird verliehen an junge Chirurginnen und Chirurgen, die ihre Weiterbildung zum Facharzt für Chirurgie (oder entsprechende Qualifikation) in ihrem Heimatland absolviert haben und anschließend zur Ausübung ihres Berufes dorthin zurückkehren.

Dotierung: 5.000 Euro

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 30.09.2018

Vergabekriterien Internationales Gaststipendium



Reisestipendium zum Japanischen Chirurgenkongress

In Abstimmung mit der Japanischen Gesellschaft für Chirurgie wird die aktive Teilnahme am Japanischen Chirurgenkongress mit anschließender Hospitation in japanischen Zentren unterstützt.

Dotierung: 5.000 Euro

Ablauf der Ausschreibungsfrist: 30.09.2018

Vergabekriterien Reisestipendium Japan



