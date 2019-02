Benefiz-Run durch den Englischen Garten

26.02.19

Am 27. März 2019 findet der Organspendelauf, den die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) traditionell zu ihrem Kongress veranstaltet, erstmals öffentlich in München statt. Der Benefizlauf führt wahlweise über 2,5, fünf oder zehn Kilometer durch den Englischen Garten. Der Startschuss fällt um 18 Uhr am Chinesischen Turm. „Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen“, erklärt Professor Dr. med. Matthias Anthuber, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH). Interessierte können sich bis zum 22. März unter www.organspendelauf.de für eine der Distanzen anmelden. Die Startgebühr beträgt 20 Euro, acht Euro gehen an gemeinnützige Einrichtungen. Prominente und Politiker wie Heike Drechsler, Stefan Kretzschmar oder die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml unterstützen den Lauf. Vor Ort gibt es die Gelegenheit, sich über Möglichkeiten der Organspende zu informieren.



Rund 10.000 Patienten warten in jedem Jahr auf ein Spenderorgan, täglich sterben bis zu drei Menschen, die auf den Wartelisten stehen. „Mit dem Nachtlauf wollen wir auf Schicksale aufmerksam machen, die hinter diesen Zahlen stecken“, sagt Chirurgenpräsident Anthuber, der auch als Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie am Klinikum Augsburg tätig ist. „Und wir sind sehr dankbar, dass unsere Strecke durch den Englischen Garten führt, weil dadurch die Öffentlichkeit auf unsere Initiative aufmerksam wird. Das wird sicherlich ein ganz besonderes Ereignis.“



Interessierte Läufer sind ebenso willkommen wie Zuschauer, die sich über das Thema Organspende informieren wollen. „Selbst wenn die persönliche Entscheidung zur Organspende negativ ausfällt, lohnt der Besitz eines Organspendeausweises dennoch“, betont Anthuber. „Denn im Ausweis kann auch der Widerspruch gegen die Organspende angegeben werden. Im Falle des Falles wird so für klare Verhältnisse gesorgt, was eine große Entlastung für die Angehörigen darstellt“, berichtet der Transplantationschirurg aus persönlicher Erfahrung.



Start- und Zielpunkt des Organspendelaufs ist ein Münchener Wahrzeichen: der Chinesische Turm. Teilnehmer können auf den Strecken über 2,5 Kilometer, fünf oder zehn Kilometer laufen oder auch walken. Alle Läufe werden auf einem 2,5 km langen Rundkurs abgehalten, der komplett autofrei und für Rollstuhlfahrer geeignet ist. „Der Organspendelauf bietet damit allen Leistungsklassen eine entsprechende Plattform“, sagt Anthuber.



Mitmachen darf jeder ab vier Jahren, der sich zutraut, die jeweilige Streckenlänge in einer angemessenen Zeit zu absolvieren. Für die Anmeldung zählt der Geburtsjahrgang (2015 oder älter). Da der Lauf in der Abenddämmerung stattfindet, leuchten Knicklichter die Wege aus. „Wir empfehlen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, zusätzlich Stirnlampen zum Lauf zu verwenden“, rät DGCH-Präsident Anthuber.



Die Startgebühr für den Benefizlauf beträgt 20 Euro. Acht Euro davon werden an drei gemeinnützige Einrichtungen gespendet: den Joachim-Deckarm-Fonds der Deutschen Sporthilfe, die Kinderhilfe Organtransplantation und das Rehabilitationszentrum Ederhof. Die beiden letztgenannten Initiativen kümmern sich um schwerkranke Kinder vor und nach einer Transplantation.



Zahlreiche Prominente unterstützen den Organspendelauf. So übernimmt Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler den Warm-Up, TV-Sportjournalist Jörg Wontorra moderiert vor Ort. Der herztransplantierte Ironman-Teilnehmer Elmar Sprink, die herztransplantierte Hockey-Bundesligistin Chantal Bausch und die Handball-Stars Stefan Kretzschmar, Christian „Blacky“ Schwarzer, Daniel Stephan und Uli Roth laufen mit. Der Organspendelauf findet im Rahmen des Kongresses der DGCH abwechselnd in den Städten Berlin und München statt, in diesem Jahr zum achten Mal. Der DGCH-Kongress wird vom 26. bis 29. März 2019 im ICM München abgehalten.



DGCH-Präsident Matthias Anthuber informiert über den Organspendelauf auf der Vorab-Pressekonferenz zum Chirurgenkongress; auf der Kongress-Pressekonferenz werden DGCH-Experten zudem über Organspende und weitere Themen der Transplantationschirurgie berichten. Die Termine finden Sie unten gelistet. Wir bitten um Akkreditierung per Mail unter deckert@medizinkommunikation.org.

