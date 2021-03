Seit Jahren gilt expert Zwiener als fördernder Ausbildungsbetrieb und engagiert sich für den Nachwuchs der Branche u. a. für Berufe wie z. B. Kauffrau/-mann im Einzelhandel, Elektroniker/in für Geräte und Systeme (m/w/d). Aktuell bildet expert Zwiener in Groß- Umstadt 3 Auszubildende für Geräte- und Systemelektroniker/in aus. Allerdings haben sich in diesem Jahr nur 10 Auszubildende für diese Berufsgruppe im gesamten Landkreis Darmstadt-Dieburg gemeldet bzw. wurden keine weiteren Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt. In den Regionen Odenwaldkreis, Kreis Darmstadt-Dieburg, Darmstadt, Frankfurt a. M. und Offenbach a. M. ist es eine tragische Entwicklung für den Handwerksberuf, der vor allem in der Industrie- und Technik-Branche nach wie vor Zukunft hat. Aus diesem Grund macht das Traditionsunternehmen auf das drohende Aussterben des Handwerks aufmerksam und setzt sich mit Entschlossenheit für mehr Ausbildungsförderung ein.



Ausbildung bei expert Zwiener:



Inhaber Manfred Zwiener erklärt: "Wir bilden aktuell eine Einzelhandelskauffrau und drei Geräte- und Systemelektroniker im dualen System aus. In unseren Räumlichkeiten und in der hausinternen Werkstatt bieten wir über den Lehrplan hinaus Lötschulungen an. Dafür habe ich extra neue Arbeitsplätze mit neuster Technik einrichten lassen, was den Rahmen einer staatlichen Ausbildung leider übersteigt. Den neuen Schwerpunkt bei der Reparatur, die sog. "Microsoldering-Reparatur" bieten wir unseren Auszubildenden sowie unseren Mitarbeitern in der Abteilung als Weiterbildung an, da dieser Schwerpunkt leider nicht in den deutschen Lehrplänen existiert. Hierbei geht es um Reparaturen auf Platinen-Ebene unter einem Mikroskop.



Es ist schade, dass Berufsschulen verpflichtet sind, mehrere Auszubildende verschiedener beruflicher Ausrichtungen in eine Berufsschulklasse zusammen zu legen, nur damit eine Klasse zustande kommt. Der Staat richtet sich demnach nach einer betriebswirtschaftlichen Rentabilität und nicht nach einer gezielten qualitativen Ausbildung eines jungen Menschen, was Priorität haben sollte." In der dreieinhalbjährigen Ausbildung zum Geräte- und Systemelektroniker (m/w/d) durchlaufen die Azubis verschiedene Stationen.



Von der Fertigung und Instandhaltung von Prüfungssystemen über die Installierung und Konfigurierung von IT-Systemen bis hin zur technischen Überprüfung und Qualitätsmanagement, u. v. m. Zudem erlernt man bei expert Zwiener das Entdecken von Fehlerquellen, das Reparieren und der Austausch defekter Teile wie z. B. bei Smartphones, iPads oder Kaffeevollautomaten.



expert Zwiener in den sozialen Medien:



Aktuelle Neuigkeiten rund um das Service- u. Leistungsspektrum der Fachexperten aus Groß-Umstadt sowie über die Produktvielfalt u.v.m. findet man in den Social-Media-Kanälen auf Facebook unter: www.facebook.com/expert.grossumstadt und auf Instagram unter: www.instagram.com/expertzwiener.

(lifePR) (