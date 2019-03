Statistik über Wertpapieremissionen im Euro-Währungsgebiet: Januar 2019

12.03.19

• Die Jahreswachstumsrate des Umlaufs an von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet begebenen Schuldverschreibungen belief sich im Januar 2019 auf 2,1 %, verglichen mit 1,9 % im Dezember 2018.



• Die Jahreswachstumsrate des Umlaufs an von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet emittierten börsennotierten Aktien lag im Januar bei 0,7 % nach 0,8 % im Dezember.



Schuldverschreibungen



Der Absatz von Schuldverschreibungen durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet belief sich im Januar 2019 auf insgesamt 749,9 Mrd €. Bei Tilgungen in Höhe von 608,3 Mrd € ergab sich ein Nettoabsatz von 141,6 Mrd €. Die Jahreswachstumsrate des Umlaufs an von Ansässigen im Euroraum begebenen Schuldverschreibungen betrug im Berichtsmonat 2,1 %, verglichen mit 1,9 % im Dezember.



Aufgliederung nach Laufzeiten



Die Jahresänderungsrate der umlaufenden kurzfristigen Schuldverschreibungen betrug im Januar -0,6 % gegenüber -3,8 % im Dezember. Die jährliche Zuwachsrate der langfristigen Schuldverschreibungen lag im Berichtsmonat wie schon im Vormonat bei 2,3 %. Bei den umlaufenden festverzinslichen langfristigen Schuldverschreibungen belief sich die Jahreswachstumsrate im Januar auf 3,1 % nach 2,9 % im Dezember. Die jährliche Änderungsrate des Umlaufs an variabel verzinslichen langfristigen Schuldverschreibungen sank von -2,2 % im Dezember auf -3,2 % im Januar.



Aufgliederung nach Emittentengruppen



Die Aufgliederung nach Emittentengruppen zeigt, dass die Jahreswachstumsrate des Umlaufs an von nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften begebenen Schuldverschreibungen im Januar 2019 bei 3,4% lag, verglichen mit 3,3 % im Dezember 2018. Bei den monetären Finanzinstituten (MFIs) stieg die entsprechende Rate im gleichen Zeitraum von 1,7 % auf 2,2 %. Die jährliche Zuwachsrate der umlaufenden von nichtmonetären finanziellen Kapitalgesellschaften begebenen Schuldverschreibungen verringerte sich von 2,7 % im Dezember auf 2,1 % im Berichtsmonat. Bei den öffentlichen Haushalten erhöhte sich diese Rate von 1,4 % im Dezember auf 1,9 % im Januar.



Die Jahreswachstumsrate des Umlaufs an von MFIs begebenen kurzfristigen Schuldverschreibungen stieg von -3,1% im Dezember auf 0,4 % im Januar. Die Zwölfmonatsrate des Umlaufs an von MFIs begebenen langfristigen Schuldverschreibungen war im Januar mit 2,4 % gegenüber dem Vormonat unverändert.



Aufgliederung nach Währungen



Was die Aufgliederung nach Währungen betrifft, so betrug die Jahreswachstumsrate des Umlaufs an in Euro denominierten Schuldverschreibungen im Januar 2,9 % nach 2,7 % im Dezember 2018. Die jährliche Änderungsrate der auf andere Währungen lautenden Schuldverschreibungen lag im Januar bei -2,3 %, verglichen mit -2,8 % im Vormonat.



Börsennotierte Aktien



Die Emission börsennotierter Aktien durch Ansässige im Euro-Währungsgebiet belief sich im Januar 2019 auf insgesamt 2,9 Mrd €. Es waren Tilgungen in Höhe von 3,5 Mrd € und Nettotilgungen von 0,6 Mrd € zu verzeichnen. Die Jahreswachstumsrate des Umlaufs an von Ansässigen im Euroraum emittierten börsennotierten Aktien (ohne Bewertungsänderungen) lag im Berichtsmonat bei 0,7 % nach 0,8 % im Dezember. Die jährliche Zuwachsrate der von nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften begebenen börsennotierten Aktien betrug im Januar 0,4 % und wies damit keine Veränderung gegenüber Dezember auf. Bei den MFIs lag die entsprechende Rate wie schon im Vormonat bei -0,1 %. Was die nichtmonetären finanziellen Kapitalgesellschaften betrifft, so belief sich die Jahreswachstumsrate auf 2,7 % im Berichtsmonat gegenüber 2,8 % im Dezember.



Der Marktwert der ausstehenden von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet emittierten börsennotierten Aktien lag Ende Januar 2019 bei insgesamt 7 483,6 Mrd €. Gegenüber Ende Januar 2018 (8 204,0 Mrd €) entspricht dies einem jährlichen Rückgang der Marktkapitalisierung um 8,8 % im Berichtsmonat (nach einer jährlichen Verringerung um 11,7 % im Dezember).



Anmerkung



• Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich alle Daten auf nicht saisonbereinigte Statistiken. Neben den Entwicklungen für Januar 2019 enthält diese Pressemitteilung leicht revidierte Angaben für vorangegangene Berichtszeiträume. Die Jahreswachstumsraten basieren auf Finanztransaktionen, die daraus resultieren, dass eine institutionelle Einheit Schulden aufnimmt oder tilgt; von anderen, nicht transaktionsbedingten Veränderungen werden sie nicht beeinflusst.



• Die Hyperlinks in dieser Pressemitteilung sind dynamisch. Die Daten, auf die sie verweisen, können sich daher aufgrund von Revisionen mit jeder neuen Veröffentlichung ändern. Die im Anhang aufgeführten Tabellen stellen eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der aktuellen Veröffentlichung dar.



• Die nächste Pressemitteilung zu den Wertpapieremissionen im Euro-Währungsgebiet erscheint am 10. April 2019.

