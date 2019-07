Pressemitteilung BoxID: 759797 (Deutsche Bundesbank)

EZB gibt Veröffentlichungszeitpunkt für Euro Short-Term Rate (€STR) bekannt

.

● Der Referenzzinssatz €STR soll an jedem TARGET2-Geschäftstag um 8:00 Uhr MEZ veröffentlicht werden.

● Die Veröffentlichung soll auf der Website der EZB über die Market-Information-Dissemination-Plattform (MID-Plattform) sowie das Statistical Data Warehouse der EZB erfolgen.

● Die Regelungen zum Euro Short-Term Rate (€STR) werden die Grundsätze für finanzielle Benchmarks der IOSCO umsetzen, sofern diese relevant und geeignet sind.



Die Europäische Zentralbank (EZB) hat beschlossen, dass der Referenzzinssatz €STR ab dem Starttermin am 2. Oktober 2019 an jedem TARGET2-Geschäftstag um 8:00 Uhr MEZ veröffentlicht wird. Werden im Anschluss an die Veröffentlichung Unstimmigkeiten festgestellt, die eine Veränderung des €STR um mehr als 2 Basispunkte zur Folge haben, wird die EZB eine Korrektur vornehmen und den €STR am selben Tag um 9:00 Uhr MEZ erneut veröffentlichen. Nach diesem Zeitpunkt erfolgen keine Änderungen mehr. Die Veröffentlichung wird auf der Website der EZB über die Market-Information-Dissemination-Plattform (MID-Plattform) sowie das Statistical Data Warehouse der EZB erfolgen. Technische Einzelheiten zur Veröffentlichung des Referenzzinssatzes werden im September 2019 zur Verfügung gestellt.



Zur weiteren Stützung des €STR wurde eine Leitlinie der EZB (EZB/2019/19)1 zur Regelung des €STR sowie zur Verwaltung und Überwachung des Verfahrens zu seiner Festlegung veröffentlicht. Die Leitlinie setzt die Grundsätze für finanzielle Benchmarks der Internationalen Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden (IOSCO) um, sofern diese relevant und geeignet sind, um sicherzustellen, dass ein angemessener und transparenter Kontrollrahmen gegeben ist, der mit international bewährten Verfahren (Best Practices) im Einklang steht. Auf diese Weise wird die Integrität und Unabhängigkeit des Verfahrens zur Festlegung des €STR geschützt.

Medienanfragen sind an Herrn William Lelieveldt zu richten (Tel. +49 69 1344 7316).



Anmerkung



Zusammen mit dem Referenzzinssatz €STR werden die folgenden darauf bezogenen Informationen veröffentlicht:



• Gesamtnominalwert der Transaktionen in Mio €

• Anzahl der Banken, die Transaktionsdaten melden

• Anzahl der Transaktionen

• Prozentualer Anteil des Gesamtnominalbetrags von den fünf größten meldenden Banken am jeweiligen Tag als ganze Zahl

• Die Zinssätze am 25. und 75. Perzentil mit zwei Nachkommastellen

• Die Berechnungsmethode: normales Verfahren oder Ausfall (Contingency)-Szenario

• Art der Veröffentlichung: Standard oder erneute Veröffentlichung



Weitere Informationen zum €STR finden sich auf der Website der EZB.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (