EZB gibt Starttermin für Euro Short-Term Rate (€STR) bekannt

15.03.19





● Erster €STR wird am 2. Oktober 2019 veröffentlicht.

● EZB stellt eine einmalige Berechnung des Spread (Zinsaufschlag) zwischen €STR und EONIA zur Verfügung.



Die Europäische Zentralbank (EZB) wird €STR ab dem 2. Oktober 2019 veröffentlichen, wobei die Daten die Handelsaktivität vom 1. Oktober 2019 widerspiegeln werden. Außerdem ist die EZB bereit, den privaten Sektor in seinen Bemühungen bei der Umstellung vom Euro Overnight Index Average (EONIA) weiter zu unterstützen. Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe des privaten Sektors zu risikofreien Zinssätzen für das Euro-Währungsgebiet wird die EZB den Spread zwischen dem €STR und dem EONIA einmalig berechnen. Die Berechnung wird gemäß der von dieser Arbeitsgruppe öffentlich empfohlenen Methodik erfolgen. Der daraus resultierende Spread wird an dem Tag, an dem die Änderung in der Methodik für den EONIA bekannt gegeben wird, kommuniziert werden. Er beruht auf den öffentlich verfügbaren EONIA- und Pre-€STR-Daten.



Anmerkung



Nach Einführung des €STR wird der EONIA im Rahmen einer neuen Methodik, die direkt Bezug zum €STR nimmt, fortbestehen. Auf diese Weise kann der EONIA für einen begrenzten Zeitraum in bestehenden Kontrakten verwendet werden, um einen reibungslosen Übergang vom EONIA auf den €STR zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang empfahl die Arbeitsgruppe des privaten Sektors zu risikofreien Zinssätzen am 20. Dezember 2018, dass der EONIA anhand eines festen Spread zum €STR berechnet werden soll und nicht anhand von Meldungen eines Panel von Banken. Der Spread zwischen €STR und EONIA wird auf Grundlage einer heute von der Arbeitsgruppe empfohlenen Formel berechnet werden und wird auf öffentlichen Daten beruhen. Weitere Informationen zum €STR finden sich auf der Website der EZB.

