DAW-Roadshow informierte unter der Projektleitung des FORUM der Automatenunternehmer e.V. in Bad Kreuznach über die TÜV-Zertifizierung

Am 5. Dezember haben sich zahlreiche Automatenunternehmerinnen und -unternehmer aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland in Bad Kreuznach über die TÜV-Zertifizierung im Rahmen der Initiative des Dachverbandes Die Deutsche Automatenwirtschaft e.V. informiert. Die Projektleitung der Roadshow liegt beim FORUM der Automatenunternehmer e.V.



Der Stellvertretende Vorsitzende des FORUM der Automatenunternehmer e.V., Martin Restle, moderierte die Veranstaltung. Restle berichtete auch, welche Erfahrungen er persönlich bei der Zertifizierung seiner Spielhallen gemacht hat. Aus der unternehmerischen Praxis berichtete außerdem Wolfgang Götz, 1. Vorsitzender Automaten-Verband Rheinland-Pfalz e.V. und TÜV-Botschafter. Beide Unternehmer waren sich einig, dass die Zertifizierung helfe, jedes noch so kleine Detail im eigenen Betrieb auf Richtigkeit und Qualität zu prüfen. Etwas, das sich verbessern ließe, finde sich immer. Daneben, berichteten sie weiter, honorierten Spielgäste eine Zertifizierung als Beleg für guten Spieler- und Jugendschutz.



Alexandra Nöthen, TÜV Rheinland, und Christoph Jansen, TÜV Intercert Saar, erläuterten, wie ein TÜV-Audit abläuft und beantworteten, ebenso wie Restle und Götz, die Fragen der interessierten Unternehmerinnen und Unternehmer.

