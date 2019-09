Pressemitteilung BoxID: 767860 (Deuter Sport GmbH & Co. KG)

Deuter startet NFC - Pilot - Projekt

Die neue Deuter Reisegepäck - Serie AViANT ist mit NFC - Technologie ausgestattet, d ie den Kunden jede Menge Vorteile bietet

Die neuen Reiserucksäcke der AViANT Serie kommen mit NFC ( N ear F ield C ommunica- tion) Tags. Mit dieser Technologie werden Daten berührungslos über Funk von einem Chip zum Lesegerät, beispielsweise einem Smartphone, übertragen. So haben Kunden die Möglichkeit, mit ihrem NFC - fähigen Endgerät, Informationen zum Deuter Produkt zu erhalten . Der Kunde hat durch eine Produktregistrierung folgende Vorteile: Lost and Found Funktion und ein Willko m mensgeschenk . Au ßerdem kann sich der Kunde rund um das Thema Nachhaltigkeit bei Deuter informieren.



Die Registrierung des Produkts ist verknüpft mit wechselnden Aktionen. Zudem wird dem Kunden bestätigt, dass es sich um ein Originalprodukt von Deuter handelt. Nach Regist rierung des Produkts bekommt der Kunde ein Geschenk. Im Falle eines Verlustes (z . B. das Gepäckstück kommt nicht mit dem Fl u gzeug an) kann der Kunde dies melden und eine n Kontakt hinterlegen . Sollte das Gepäckstück wieder aufgefunden werden, wird der Besitzer benachrichtigt.



Das Projekt wurde zusammen mit der Firma VerifiR umgesetzt.



Die Reisetaschen der AViANT Serie: Carry On, Carry On Pro, Access, Access Pro, Duffel, Duffel Pro und Voyager, sind jeweils mit einem NFC - Tag ausgestattet.



Mehr Informa tionen unter: https://www.deuter.com/DE/de/aviant.html





