c'go: Neuer Look und neue Grundrisse

Als Pionier im progressiven, modernen und flippig-frechen Einstiegsbereich hat Dethleffs mit der Markteinführung des c´go einen Meilenstein gesetzt. Diesen Status unterstreichen seine Verkaufszahlen und die mehrfachen Auszeichnungen als Testsieger seit seiner Einführung. Im Modelljahr 2018 erstrahlt der c´go als herangewachsener Dethleffs Bestseller im neuen Kleid, mit zusätzlichen Ausstattungsmöglichkeiten und drei weiteren Grundrissen. Damit geht der nun reifer gewordene Einsteiger mit zehn Grundrissen an den Start, wobei zwei neue speziell für Familien konzipiert wurden.



Das Interieur des c´go bleibt zwar seiner Linie treu, denn auch die vier neuen Wohnwelten bringen Frische und fröhlich helle Farben ins Innenleben. Aber insgesamt ist der neue Look etwas „erwachsener“ geworden und nicht mehr ganz so grell und flippig, jedoch immer noch außergewöhnlich auffallend und apart. Bei den Sitzbezügen als auch beim Vintage-Boden im „used look“ wurden auf wärmere Farbtöne geachtet. Dies verleiht dem Interieur eine erfrischend moderne, angenehme Wohlfühlatmosphäre. Auch das Weiß der Möbel ist nicht mehr hervorstechend, sondern warm und bildet im Kontrast zum dunklen Absatzdekor in Kombination mit dem klar gezeichneten, geradlinigen Möbelbau ein ausgesucht modernes Ambiente, das dem Fahrzeuginneren mehr Tiefe verleiht. Hochwertige Griffe in Chrom-Optik und moderne Vorhänge runden den überarbeiteten Look der beliebten Baureihe ab. Damit präsentiert sich der neue c´go zwar als gereifter Begleiter, aber immer noch weit weg von konventionell oder gar konservativ.



Sicherheitsrelevante Komponenten wie ein hochwertiges Markenfahrgestell, Achsstoßdämpfer, eine Anti-Schlingerkupplung und Markenreifen sind beim c´go Standard. Zudem ist der Caravan mit seinem Dach, Heck und Bug aus widerstandsfähigem GFK optimal geschützt. Neu für den Einsteigercaravan ist das günstige, optionale Sicherheitspaket mit ATC, einem Sicherheits-Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen und die Reglerbeheizung EisEx für eine zuverlässige Gaszufuhr auch im Winter. Des Weiteren gibt es jetzt die Möglichkeit, ein drittes Stockbett inklusive zusätzlichem Fenster, eine Verbreiterung der Sitzgruppe bei den Grundrissen 515 RK und 535 QSK sowie gekettelte Teppiche passend zu den Grundrissen zu ordern.



Neue Grundrisse: passend ergänzt!



Den c´go, der sich vor allem an Caravaning-Neueinsteiger, junge Paare, Familien und alle, die sich in den konventionellen Caravan-Konzepten nicht wiederfinden, richtet, gibt es im Modelljahr 2018 in zehn verschiedenen Grundrissen von Aufbaulängen unter knapp fünf Metern bis zu 677 cm. Auch bei der Breite gibt es Auswahl von 220 cm über 230 cm bis hin zu 250 cm. Das bisherige Portfolio wurde dabei um drei neue Grundrisse ergänzt: Zwei mit Stockbetten und einer mit Längseinzelbetten. Letzterer ist der c´go 515 RE mit einer großzügigen Rundsitzgruppe im Bug mit serienmäßigem Bugfenster und offener Bauweise der Bugwand ohne Dachschränke. Viel Platz für Urlaubsbekleidung bietet der beleuchtete Schrank und für Frischwaren der große 142 l Kühlschrank. Ebenfalls für Große sind die beiden Einzelbetten im Heck, die mit 205 und 215 cm Länge aufwarten und optional zu einer riesigen Schlafwiese mit knapp zwei Metern Breite umgebaut werden können. Der 515 RE ist 642 cm lang und 230 cm breit und wirkt vor allem durch seinen Bugbereich mit den offenen Ablagen einladend und geräumig.



Ebenfalls mit großer Rundsitzgruppe im Bug und gleichen Maßen wartet der 515 RK auf. Statt Einzelbetten präsentiert er sich im Heck dank Längsstockbetten und Seitensitzgruppe mit einem separaten Kinderzimmer. In diesem Caravan können, wenn die Option eines dritten Stockbettes gewählt wird, bis zu sechs Personen nächtigen. Häufig angefragt: Die Hecksitzgruppe kann zu einem Bett erweitert werden. So kann die gesamte Familie gemeinsam im Heck nächtigen, ohne die Rundsitzgruppe im Bug umbauen zu müssen.



Mit 677 cm Aufbaulänge und einer Breite von 250 cm ist der neue c´go 565 FMK der größte Grundriss im Bunde. Er wartet mit einem Längsdoppelbett mit danebenliegendem Sanitär- und offenem Waschbereich im Bug auf. Gegessen und gespielt wird an der großzügigen Mittelrundsitzgruppe. Die Küche ist großzügig bemessen und hält viel Abstell- und Arbeitsflächen bereit. Im Heck befinden sich Querstockbetten mit vielen Stauraummöglichkeiten für Kleidung und Spielsachen.



Den c´go gibt es ab 12.999,- Euro. Zur Auswahl stehen vier preiswerte Ausstattungspakete, darunter auch ein günstiges Autarkpaket.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren