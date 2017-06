Dethleffs Professional: Von Profis für Profis!

Im neuen Modelljahr bietet Dethleffs mit dem Professional eine Caravan-Linie, die sich vor allem an Menschen richtet, die mehr als ein paar Urlaubswochen im Jahr in diesem Wohnwagen verbringen. Diese Camper stellen an ihr Fahrzeug besondere Ansprüche, einer davon ist viel Platz. Und das bieten die beiden Professional Grundrisse mit einer Aufbaulänge von 805 cm und einer Breite von 250 cm ausreichend. Die Professionals sind speziell für Dauercamper oder Menschen, die aufgrund ihrer Profession einen Caravan als ständiges zweites Zuhause nutzen, konzipiert. Das schlägt sich auch in der Serienausstattung nieder. Im Serienumfang der beiden Grundrisse sind eine Festwasserausstattung, ein 30 l Boiler, eine komfortable Duschausstattung sowie haushaltsübliche Metall-Armaturen enthalten. Den Professional gibt es ab 36.399,- Euro.



Die Professional-Baureihe basiert auf dem Luxuscaravan Exclusiv, was vor allem im Interieur zum Tragen kommt. Hier trifft modernes, edles Design auf durchdachte Funktionalität und eine Vielzahl an serienmäßigen Highlights. Der Innenraum präsentiert sich in einem Kontrast aus modernem Weiß mit einer in Grau gehaltenen Strukturholzoptik. Für ein wohliges Ambiente sorgt das stimmungsvolle Lichtkonzept mit direkten und indirekten, dimmbaren Lichtquellen und der beleuchteten Küchenrückwand. Zwei hochwertige Stoffwohnwelten aus edlen, robusten Polsterbezügen in Softweiß oder einem Mix aus Grau, Anthrazit und Cremeweiß sowie bequeme Kopfstützen im Schlaf- und Eckkopfstützen im Wohnbereich runden die noble Optik stimmig ab. Zudem punktet der Professional mit raffinierten Details wie dem stabilen Einsäulen-Hubtisch, einem ausziehbaren, geschickten Schuhfach im Eingangsbereich, hochwertigen Plisseerollos, der extrabreiten Eingangstüre, Softclose-Dachschrankklappen und dem bequemen Coupé-Einstieg. Auch der Küchenbereich mit 4-Flamm-Gasherd, Apotheker-Flaschen-Auszug, raffinierter Arbeitsplatzerweiterung und einem großen, geräumigen Kühlschrank ist rundum durchdacht und äußerst praxistauglich. Das Kühlschrankvolumen beträgt beim 780 KQR 134 Liter mit 17 Liter Frosterfach und beim 760 FR sogar 175 Liter mit 31 Liter Frosterfach. Bis zu neun 230-Vol-Steckdosen sind in den Tandemachsern untergebracht. Beide Grundrisse haben eine technisch zulässige Gesamtmasse von 2.200 kg und können auf bis zu 2,8 Tonnen aufgelastet werden.



Auch von außen macht der Professional richtig was her: Formschöne Trapezfenster, Chromzierleisten und die serienmäßige Deichselabdeckung verleihen dem Caravan ein modernes, ansprechendes Design. Dieses wird durch eine beleuchtete Gürtelleiste auf der Vorzeltseite abgerundet, die für ein gemütliches Licht in den Abendstunden sorgt.



Der horizontale Einbau der Integralheckleuchten lässt die Fahrzeuge breiter und damit satter auf der Straße liegend erscheinen und verleiht dem Heck eine äußerst moderne Optik. Zudem hat der komfortable Caravan eine umfassende Sicherheitsausstattung an Bord und ist serienmäßig mit einer Antischlinger-Kupplung, hochwertigen Markenreifen, einem widerstandsfähigen GFK-Dach und einer selbstnachstellenden Bremse ausgestattet.



Für alle, die auch im Winter gerne unterwegs sind, kann der Professional mit den bekannten Dethleffs Winterpaketen ausgestattet werden. Die Heizleistung der Warmwasserheizung wurde durch den Einsatz von zwei Doppelkonvektoren optimiert. Zudem kann zukünftig die Fußbodenerwärmung separat – sogar via App – gesteuert werden. Optionale Rahmenfenster runden den Wintereinsatz dank perfekter Isolierung ab.



Den Professional gibt es in zwei Grundrissen. Beide Modelle warten mit einer großen Rundsitzgruppe im Heck auf, die sich bei Bedarf zu einem riesigen Doppelbett mit einer Länge von 230 cm umbauen lässt. Daran angeschlossen ist die komfortable Küche mit viel Stauraum und großen Kühlschränken. Der Professional 760 FR bietet mit seinem Doppelbett im Bug insgesamt vier Schlafplätze an. Der gegenüberliegende Waschraum und die große, separate Dusche lassen sich zu einem Raumbad verbinden, in dem auch der Kleiderschrank mit eingeschlossen ist. Damit ist der Bugbereich perfekt vom Heck getrennt und ein An- und Umkleiden ohne störende Blicke möglich. Auch für ein ruhiges Mittagsschläfchen ist so gesorgt, selbst wenn jemand das Bad benutzen möchte.



Der 780 KQR bietet insgesamt sogar sechs Schlafplätze an und ist speziell für Familien konzipiert. In seinem Bug befinden sich Querstockbetten und ein Kleiderschrank. Dieser Bereich lässt sich vom davor liegenden Elternschlafzimmer mit großem Querdoppelbett mittels einer Schiebetüre abtrennen. Bei diesem Grundriss sind Wasch- und Duschraum auf der gleichen Seite angebracht. Gegenüber befindet sich ein großer Kleiderschrank.



Den 760 FR gibt es ab 36.399,- Euro und dem 780 KQR ab 37.299,- Euro.

