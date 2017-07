Caravan Salon: Dethleffs präsentiert DOTZ

Ab dem Caravan Salon bietet der Allgäuer Hersteller von Freizeitfahrzeugen seinen Kunden die perfekte Ergänzung für ihren Dethleffs an. Mit dem neuen Produktportfolio von Dethleffs Original-Teile & Zubehör (DOTZ) können diese bei ihren Händlern vor Ort das für ihr Fahrzeug perfekt passende Zubehör ordern. Das Angebot an Zubehör auf dem freien Markt ist zwar bereits reichlich, doch DOTZ hat eine Besonderheit: Das Dethleffs Original Zubehör passt perfekt in Form, Technik und Design zum jeweiligen Dethleffs Modell. „Dies erreichen wir dadurch, dass wir das Original Zubehör parallel zum Fahrzeug selbst entwickeln, dieses ausschließlich über unsere Händler vertreiben und gegebenenfalls auch von diesen einbauen lassen, wenn dies nötig ist“, erklärt DOTZ Produktmanager Marc Rademacher, der seit Anfang des Jahres das Dethleffs Team verstärkt. „Die Werte und Eigenschaften all unserer Produkte sollen perfekte Passgenauigkeit, bester Qualitätsstandard, das zum Fahrzeug passende Design sowie Sicherheit sein.“



Zum Caravan Salon geht Dethleffs mit den ersten Produkten an den Start. Diese werden kontinuierlich erweitert und sind bereits nahezu für alle Fahrzeuge des aktuellen und kommenden Modelljahres erhältlich. Auf dem Portal www.dethleffs-original-zubehoer.de können Kunden und Interessierte einsehen, welches Zubehör angeboten wird und welches das passende für ihr Fahrzeugmodell ist. Via Merkzettel kann dann eine Anfrage an den nächstgelegenen Händler gestellt werden. Zu den Angebotsprodukten zählen im Augenblick unter anderem Spannbettlaken, Matratzen-Topper, Fahrerhausteppiche, Design-Kappen für Außenspiegel, ein Safe für die Beifahrertüre, ein Kinderzusatzbett fürs Fahrerhaus, das perfekt zugeschnitten ist und auf alle Fiat- und Citroen-Modelle von Dethleffs passt sowie Radzfazz, ein Fahrradträgersystem für die Heckgarage und spezielle Reinigungsmittel für Freizeitfahrzeuge.



Mehr zu DOTZ gibt es ab Ende August unter: www.dethleffs-original-zubehoer.de

Dethleffs GmbH & Co.KG

Mit der Erfindung des ersten Caravans in Deutschland - von ihm damals noch "Wohnauto" genannt - legte Firmengründer Arist Dethleffs 1931 den Grundstein für das Caravaning in Deutschland. Heute ist die Dethleffs GmbH & Co. KG mit Sitz in Isny im Allgäu der größte Hersteller von motorisierten Freizeitfahrzeugen in Europa. Mit seinen über 1.000 Mitarbeitern werden in einem der modernsten Produktionswerke der Branche jährlich bis zu 10.500 Reisemobile und Caravans gefertigt. Damit gehört das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 314 Mio. Euro zu den bedeutendsten Herstellern von Freizeitfahrzeugen weltweit. Dethleffs ist ein Unternehmen der Erwin Hymer Group.

