Wellness im Frühjahr? Auf in diese acht Design Hotels™ Mitglieder

28.02.19

Von stylish-urbanen Retreats bis zu traditionellen Wellness-Spas bieten diese ausgewählten Design Hotels™ Mitglieder die perfekten Rückzugsorte zur Regenerierung des Geistes, des Körpers und der Seele.



Umgeben von einem großen Seerosenteich und exotischen Blumengärten inmitten der thailändischen Hauptstadt ist das The Sukhotai Bangkok der Inbegriff von Entspannung. Auf Thailands beliebter Insel Phuket beheimatet The Slate das preisgekrönten Coqoon Spa, welches über sieben Couple-Behandlungsräumen sowie ein außergewöhnliches Spa-Nest in den Wipfeln eines Banyan-Baum verfügt. Einmal Inselhopping und auf nach Bali. Auf der legendären Bukit-Halbinsel liegt mit atemberaubendem Blick das nachhaltige Boutique Resort Suarga Padang Padang. Ein privater Strand, exotische Flora und ein weitläufiger Gewürzgarten bilden die ultimative Get-Away Atmosphäre des Zuri Zanzibar. Hier können Gästen den hektischen Momenten im Leben zu entfliehen und Körper sowie Seele baumeln lassen. An dem unberührten brasilianischen Strand Barra de São Miguel findet man das Kenoa – Exclusive Beach Spa & Resort, wo klares Bewusstsein für Umwelt und Social Life mit zenartigem Luxus zusammengeführt wird. Auf nach Europa! In der dänischen Hauptstadt steht das Nobis Hotel Copenhagen ganz oben auf der Liste – in dem das klassisch-modernen Hotel stehen neben einer Sauna auch ein großzügiger Erholungsbereich zur Verfügung. Vielleicht völlig unerwartet beherbergt am bayerischen Tegernsee das Hotel Bachmair Weissach japanische Wellness-Kultur im Mizu Onsen Spa. Totale Privatsphäre und Erholung verspricht das Bohemia Suites & Spa - gelegen inmitten der vulkanischen Schönheit Gran Canarias...

