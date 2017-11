Peking einmal anders

Direkt am malerischen Houhai See und zwischen zahlreichen historischen Gebäuden aus den 1950er Jahren gelegen, präsentiert sich seit kurzem das Vue Hotel Houhai Beijing. Aus drei traditionellen Houtongs designte und konzipierte das international bekannte und in Singapur ansässigen Architekturstudio The Ministry of Design Pekings neue Design-Oase. Die gesamte Architektur des Hotels mit seinen 80 Zimmern und Suiten repräsentiert typisch chinesische Traditionen, unter anderem durch aufwendige Ornamente, wie etwa unverwechselbare Wasserspeier und mit Skulpturen verzierte Balkone, bis hin zu vergitterten Fensterrahmen und zurückversetzten Metallziegeldächern. Das rege Treiben der Metropole kann man tagsüber aus dem hauseigenen Café mit eigener Bäckerei beobachten, am Abend lädt das Tapas-Restaurant mit typisch spanischen Einflüssen sowie die Rooftop-Bar mit Blick über den angrenzen See ein. Alle Bereiche des Hotels wurden kunstvoll durch Garten- und Parkanlagen miteinander verbunden. Die Lage im Yang Fang Hutong in Pekings aufstrebenden Xicheng-Viertel ist ein perfekter Ausgangspunkt für Business- und Urlaubsreisende zugleich.

www.designhotels.com/vue-hotel-houhai-beijing

design hotels AG

Design Hotels™ vermarktet eine handverlesene Kollektion von über 300 inhabergeführten Hotels weltweit. Diesen Häusern bietet Design Hotels™ eine internationale Plattform sowie umfangreiche Dienstleistungen von Positionierung, Vermarktung und Vertrieb bis zu Maßnahmen zur Umsatzoptimierung. Als Teil eines weltweiten kreativen Netzwerks sorgt Design Hotels™ außerdem kontinuierlich für Innovation und Austausch - in der Community, zwischen Gästen und Visionären aus anderen Branchen.



Kein Hotel bei Design Hotels™ gleicht dem anderen. Jedes besticht durch seinen Charakter, seine Geschichte und die Art und Weise, wie es sich in seine Umgebung einfügt. Alle Häuser verbindet ihre Einzigartigkeit. Sie alle sind geprägt von den Persönlichkeiten ihrer Macher, den Originals. Hoteliers, Designer und Kreativen. Erst ihre Leidenschaft macht aus guten Ideen besondere Erlebnisse.



Design Hotels™ wurde 1993 von CEO Claus Sendlinger gegründet. Hauptsitz der Gesellschaft ist Berlin, weitere Büros befinden sich in London, Barcelona, New York und Singapur. Das Unternehmen ist im Freiverkehr der Börse notiert.



Im November 2015 fiel der Startschuss für die Zusammenarbeit von Design Hotels™ und Starwood Preferred Guest (SPG®), die Mitgliedshotels eine größere und gleichzeitig selektivere Reichweite ermöglicht und der Design Hotels™- Community Zugang zu den Vorzügen des führenden Bonuspogramms der Branche verschafft. SPG® Mitglieder können in teilnehmenden Design Hotels™-Mitgliedshotels sowohl Starpoints sammeln, als auch einlösen. Als eines der drei führenden Treueprogramme von Marriott International bietet SPG seinen Mitgliedern die Möglichkeit ihr persönliches Konto mit denen von Marriott Rewards® und The Ritz-Carlton Rewards® zu verknüpfen, den Elite-Status zu erreichen und unlimitiert Punkte zu übertragen.





