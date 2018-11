Noi kommt nach Kopenhagen

13.11.18

Nach dem Erfolg im Stockholmer Flagship der Nobis Gruppe, hat sich Noi - ein modernes europäisches Restaurantkonzept - auf den Weg nach Dänemark gemacht. Das neue und schon bewährte Restaurant, das diesen November Einzug in das neueste Nobis Hotel in Kopenhagen nimmt, bekommt unter der kulinarischen Leitung von Chef de Cuisines Fredrik Sandberg eine „Kopenhagener“ Note. www.designhotels.com/nobis-hotel-copenhagen



Eröffnet in 2017, verfügt das Nobis Hotel Copenhagen nun über eine moderne Gastro-Destination mit Fokus auf hochwertige und jahreszeitlich bedingte Produkte. Das Konzept ist simpel: große wie kleine Speisen werden so auf Tellern angerichtet, dass sie zum gemeinschaftlichen Teilen funktionieren – ganz vom Noi Stockholm inspiriert, welches im Frühjahr 2018 eröffnet wurde. Küchenchef Sandberg greift auf Zutaten aus ganz Europa zurück und zaubert dabei unter anderem Seezunge mit Zitronensauce, Kapern, Tomaten, Knoblauch und gebräunter Butter sowie Schweinebauch mit Kohl, Butter und gebratenem Salbei. Er präsentiert auf seiner Speisekarte eine Meisterleistung der internationalen Küchenkunst, ergänzt durch eine umfangreiche und überwiegend europäisch geprägte Weinkarte.



All das passiert in einem vom bekannten schwedischen Architekten Gert Wingårdh entworfenen Restaurantbereich, der den Anbau aus den 1960er Jahren mit einer charakteristischen Fassade aus Glas und Kupferplatten verkleidet hat. Im Inneren bildet der mitternachtsblaue Holzboden eine ganz besondere Grundlage für die dänischen, hellen Möbel, die den Raum ausfüllen. Zudem sorgen niedrige Hängeleuchten für eine warme und angenehme Atmosphäre im Raum. Verspiegelte Wände, raumhohe Fenster und schwarzer Marmor schmücken das Noi mit seinen 80 Sitzplätzen und runden die elegante nordische Ästhetik ab – als Fortsetzung des Designs von Wingårdh im gesamten Hotel.



Ergänzt wird das neue Konzept durch die Marble Bar - ein optisch leicht abgegrenzter und doch angrenzender Bereich an das Restaurant, in dem sowohl Hotelgäste als auch Kopenhagener kunstvoll zubereitete Cocktails und Drinks genießen. Ideal für einen Aperitif oder auch Schlummertrunk, bietet die Bar in den Frühlings- und Sommermonaten auch einen Outdoorbereich.



