Mit Design Hotels™ zurück zur Natur

Frische Bergluft einatmen, atemberaubende Landschaften bestaunen und Meeresrauschen lauschen – die Natur ist der perfekte Stresskiller. Je nach Gusto vom erlebnisreichen Aktivurlaub über schneeweiße Pisten in den Alpen bis hin zum entspannenden Sonnenbaden im Sommer: diese sieben Design Hotels™ bieten den perfekten Rückzugsort für Entschleunigung und Entspannung – kein Mobiltelefon, keine E-Mails, dafür Natur pur.



In einem der größten Skigebiete Europas liegt das Bergland Hotel Sölden. Umgeben von mehr als 148 Pistenkilometer und 34 Skiliften zählt es zu einem der besten Ski- und Snowboard-Resorts der Region. Für ein Abenteuer mitten im Atlantik sollte das Furnas Boutique Hotel, Thermal & Spa auf jeder „Bucket-List“ stehen. Im Herzen der portugiesischen Azoreninsel São Miguel gelegen, repräsentiert das gesamte Interior Design die fast unberührte, natürliche Umgebung und zahlreiche Kunstwerke und Design-Objekte erzählen von der abgeschiedenen Lage des Hotels. Das Nira Alpina in Silvaplana, dem Nachbarort von St. Moritz, ist Ausgangspunkt für Bergwanderungen und Kletterausflüge zu den höchsten Gipfeln der Schweiz. Im Winter erfreuen sich die Gäste zudem, die Skier direkt vorm Haus anzuschnallen, das Hotel hat seinen eigenen Zugang zur Bergbahn. Das Motto „Natur pur“ hat im Huus Gstaad eine besondere Bedeutung. Gäste des Hotels können mit ihrem privaten Alpen-Concierge Ausflüge buchen und die Gegend wie ein Insider erkunden, Equipment und Ausrüstung inklusive. In Südtirol liegt das Vigilius Mountain Resort auf rund 1500 Metern und ist nur mit einer Gondelbahn zu erreichen: Keine Straßen, kein Verkehr, kein Lärm... Doch auch in der Stadt finden sich urbane Rückzugsorte wie das Hotel Skeppsholmen in Stockholm, welches den Gästen eine friedliche Oase im Zentrum der kosmopolitischen Hauptstadt Schwedens bietet. Wer komplett vom Geschäftsalltag entfliehen möchte, reist ins fernöstliche Kambodscha und findet Ruhe und Entspannung in den privaten Villen des Phum Baitang. Fußläufig zum Tor der berühmten Tempelanlage von Angkor Wat gelegen, lässt es seine Gäste in die mystische Region von Siem Reap eintauchen.

