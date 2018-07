Eingebettet in die satte Landschaft der Kykladen Insel Santorin liegt das neueste Luxusrefugium: Istoria, ein 12-Suiten-Hideaway am Strand von Perivolos. Elegant und zeitgemäß beschreibt am besten das ästhetische Design in diesem Hotel, in welchem Geschichtenerzählen zum Konzept gehört. Die Design Hotels™ Originals Kalia und Antonis Eliopoulos geben an jeder Ecke die Geschichte der Insel wieder. Ein Meisterstück an Hotellerie und Gastfreundschaft im Ägäischen Meer… www.designhotels.com/istoria



Direkt am Perivolos Strand in Santorins Südosten gelegen ist das Istoria wie eine wahrgewordene Fantasie. Das Anwesen vereint den Vibe der Location mit der ganz eigenen Aura der 12 zurückhaltend designten Suiten. Direkt am Resort erstreckt sich der drei Kilometer lange dunkle Sandstrand, entstanden aus der Eruption von Santorins Vulkan. Hier, und im kristallklaren Wasser, findet man Entspannung und Ruhe von der angesagten, umliegenden Nightlife- und Restaurantszene. Abseits der verstopften Gassen auf der Westseite und bereits stark in der Nachbarschaft verwurzelt, hat das Istoria ein Strandkonzept entwickelt, welches seine Gäste an den Inselaktivitäten teilhaben lässt und dennoch einen ruhigen Rückzugsort bietet. Die Auswahl an kuratierten Erkundungen und Erlebnissen durch Ortsansässige wie Reiten oder Radfahren versprühen Santoriner Lebensart pur.



Einher mit dem Community-Gedanken geht das Konzept des Storytelling. Das Istoria bietet allen Gästen genügend Raum und Zeit zum Durchatmen und dem Schreiben der ganz eigenen Geschehnisse. Der Name des Hotels entspringt dem griechischen Wort für “Geschichte” und so ist es kein Wunder, dass auch die Eigennamen der 12 Suiten in weiteren Sprachen immer “Geschichte” heißen. Als Zuhause fernab der Heimat wirkt das Refugium dank dem Sinn für Intimität, Entspannung und Komfort. Diese Vision wurde durch das in Athen ansässige Team von Interior Design Laboratorium umgesetzt und herausgekommen ist ein Santoriner Anwesen nach traditioneller Architektur - gepaart mit zeitgenössischer Ästhetik, die alle Bereiche durchströmt.



Das Design des Istoria ist eine eklektische Anmutung mediterraner Einflüsse. Rustikale Materialen – wie verschiedene Terrakotta, Holz- und Betonelemente, die die Räume aufpeppen – wechseln sich mit schnittigen modernen Möbeln ab. Dazu zählen Konsolen mit Marmoroberflächen und tiefhängende Keramikleuchten in den Zimmern. Dekorative Elemente wie übergroße Steinkrüge erinnern an die Vergangenheit der Insel – schwarzer Sand, Olivenbäume, Kräuter und Aloe Vera spiegeln den Reichtum der Natur wider. Sanftheit und Wärme strahlen gemütliche Ecken, Alkoven und vor allem traditional hergestellte Textilien und Wolldecken aus.



Die 12 Suiten sind unterteilt in fünf Kategorien, variieren von 40 bis 50 Quadratmeter und machen mit der ausgeklügelten Ausstattung das Istoria zu einem luxuriösen „must visit“. Dazu zählen unter anderem die privaten Terrassen oder Gärten mit Pool und/oder Jacuzzi, die jede Suite zu einer Oase machen. Authentisch griechisch ist das Ambiente in dem restaurierten Gebäude mit seinen dominanten Bögen, dickem Mauerwerk und traditionellen Mosaikböden. Hier fühlt sich auch der anspruchsvollste Reisende wohl…



Ungeachtet der Suche nach Ruhe und Entspannung, bietet das Istoria einiges an Annehmlichkeiten. So lädt der fast 80 Meter lange Swimmingpool zum Bahnenziehen ein, das Sonnenbad lässt sich auf weichen Loungechairs und Blick auf die Berge genießen und für die kühle Erfrischung oder den Snack zwischendurch sorgt das Team der Pool Bar. Andernorts steht der Noma Alumni Alexandros Tsiotinis am Herd und serviert im Restaurant (40 Plätze) moderne griechische und mediterrane Küche. Ganz klar... mit dem Besten was die Insel saisonal zu bieten hat und die Fischer am selben Tag aus der Ägäis ziehen. Einen Besuch im Spa, sei es für ein Facial oder eine Körperbehandlung mit Ila Spa Produkten und einem Mix aus asiatisch inspirierten ätherischen Ölen, sollte man für die vollkommene Entspannung definitiv einplanen.

design hotels AG

Design Hotels™ vermarktet eine handverlesene Kollektion von über 300 inhabergeführten Hotels weltweit. Diesen Häusern bietet Design Hotels™ eine internationale Plattform sowie umfangreiche Dienstleistungen von Positionierung, Vermarktung und Vertrieb bis zu Maßnahmen zur Umsatzoptimierung. Als Teil eines weltweiten kreativen Netzwerks sorgt Design Hotels™ außerdem kontinuierlich für Innovation und Austausch - in der Community, zwischen Gästen und Visionären aus anderen Branchen.



Kein Hotel bei Design Hotels™ gleicht dem anderen. Jedes besticht durch seinen Charakter, seine Geschichte und die Art und Weise, wie es sich in seine Umgebung einfügt. Alle Häuser verbindet ihre Einzigartigkeit. Sie alle sind geprägt von den Persönlichkeiten ihrer Macher, den Originals. Hoteliers, Designer und Kreativen. Erst ihre Leidenschaft macht aus guten Ideen besondere Erlebnisse.



Design Hotels™ wurde 1993 von CEO Claus Sendlinger gegründet. Hauptsitz der Gesellschaft ist Berlin, weitere Büros befinden sich in London, Barcelona, New York und Singapur. Das Unternehmen ist im Freiverkehr der Börse notiert.



Im November 2015 fiel der Startschuss für die Zusammenarbeit von Design Hotels™ und Starwood Preferred Guest (SPG®), die Mitgliedshotels eine größere und gleichzeitig selektivere Reichweite ermöglicht und der Design Hotels™- Community Zugang zu den Vorzügen des führenden Bonuspogramms der Branche verschafft. SPG® Mitglieder können in teilnehmenden Design Hotels™-Mitgliedshotels sowohl Starpoints sammeln, als auch einlösen. Als eines der drei führenden Treueprogramme von Marriott International bietet SPG seinen Mitgliedern die Möglichkeit ihr persönliches Konto mit denen von Marriott Rewards® und The Ritz-Carlton Rewards® zu verknüpfen, den Elite-Status zu erreichen und unlimitiert Punkte zu übertragen.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren