Glorious Giardino

23.10.18

Manchmal gibt es ja Namensbedeutungen, die weithergeholt scheinen und manche, die machen einfach Sinn. Bei der feinen Hotelkollektion Giardino – italienisch für "Garten" – weiß man sofort woran man ist. In allen vier Schweizer Häusern spürt man eine gewisse Gelassenheit, genießt High-End Design, makellosen Service, legeren Luxus und eben den Bezug zur Natur. Das Giardino Ascona, nahe am Ufer des Lago Maggiore, vereint mediterrane Gärten, toskanisch geprägte Häuser und Tessins erstes Golf-Resort zu einem Hotel, in dem es gleichermaßen entspannt wie ereignisreich zugehen kann. Weiter im Norden besticht das Atlantis by Giardino als “City Resort” am Zürcher Uetliberg – nur wenige Minuten sind es in die lebhafte Innenstadt von Zürich oder eben in den angrenzenden Wald. Das markante Gebäude aus der Nachkriegszeit beherbergte schon zahlreiche internationale Stars und Sternchen, die gern den Blick über die Limmatstadt schweifen lassen und die Nähe zur Natur schätzen. Ein richtiges Hideaway im besten Sinne ist das Giardino Mountain in Champfèr, gelegen zwischen Silvaplana und St. Moritz. Die Anreise kann stilvoll am besten mit dem eigenen Flugzeug der Giardino Group erfolgen – Fly Giardino ist aus ganz Europa buchbar… Zu guter Letzt zurück ins Tessin. In Minusio ist das Giardino Lago mit seinen gerade mal 15 Zimmern ein Paradebeispiel italienischer Lebensart und Schweizer Hospitalität. Inmitten fast schon gewagter Architektur, himmlischen Ausblicken und südländischer Küche entfliehen Gäste dem Alltag und relaxen in herrlicher Natur.



