Diese sechs perfekten Panoramen gibt es nur bei Design Hotels™

Auch wenn es mehr im Leben gibt als Instagram – so ein, zwei Schnappschüsse von einmaligen Pool-Panoramen oder Skylines teilt man dann ja doch gern mit Freunden und Familie. Von unberührten Stränden auf Mykonos bis direkt hinein in das pulsierende Herz von Taipei – Design Hotels™ rund um den Globus sind dann manchmal einfach der perfekte Ort fürs Foto...



Das Myconian Avaton liegt an einem privaten Abschnitt eines der längsten Strände von Mykonos und fügt sich mit seiner Architektur am Hang harmonisch zwischen blauem Himmel und dem azurblauen Wasser ein. Auf einem der Lissabonner Hügel thront das Memmo Principe Real – das erste Luxushotel in einem der angesagtesten Viertel der portugiesischen Hauptstadt. Der Rooftop-Pool des Almyra hingegen ist eine Ruheoase in der zypriotischen Stadt. An der mexikanischen Karibikküste herrscht auf der Dachterrasse des Tulum Treehouse bei weitem Ausblick Dschungelfeeling pur. Das The Library, auf der thailändischen Insel Koh Samui, bietet seinen Gästen in 26 Suiten und den öffentlichen Bereichen mehr als 1400 Bücher zum Stöbern. Ein industrielles, postmodernes Gebäude beherbergt in Taiwan das 42-Zimmer Hotel Proverbs Taipei. Im TK Seafood & Steak Restaurant vereinen sich lokale Spezialitäten, ausgezeichnete Cocktails und ein einzigartiger 180-Blick auf die Stadt.



design hotels AG

Design Hotels™ vermarktet eine handverlesene Kollektion von über 300 inhabergeführten Hotels weltweit. Diesen Häusern bietet Design Hotels™ eine internationale Plattform sowie umfangreiche Dienstleistungen von Positionierung, Vermarktung und Vertrieb bis zu Maßnahmen zur Umsatzoptimierung. Als Teil eines weltweiten kreativen Netzwerks sorgt Design Hotels™ außerdem kontinuierlich für Innovation und Austausch – in der Community, zwischen Gästen und Visionären aus anderen Branchen.



Kein Hotel bei Design Hotels™ gleicht dem anderen. Jedes besticht durch seinen Charakter, seine Geschichte und die Art und Weise, wie es sich in seine Umgebung einfügt. Alle Häuser verbindet ihre Einzigartigkeit. Sie alle sind geprägt von den Persönlichkeiten ihrer Macher, den Originals. Hoteliers, Designer und Kreativen. Erst ihre Leidenschaft macht aus guten Ideen besondere Erlebnisse.



Design Hotels™ wurde 1993 von CEO Claus Sendlinger gegründet. Hauptsitz der Gesellschaft ist Berlin, weitere Büros befinden sich in London, Barcelona, New York und Singapur. Das Unternehmen ist im Freiverkehr der Börse notiert.



Im November 2015 fiel der Startschuss für die Zusammenarbeit von Design Hotels™ und Starwood Preferred Guest (SPG®), die Mitgliedshotels eine größere und gleichzeitig selektivere Reichweite ermöglicht und der Design Hotels™- Community Zugang zu den Vorzügen des führenden Bonuspogramms der Branche verschafft. SPG® Mitglieder können in teilnehmenden Design Hotels™-Mitgliedshotels sowohl Starpoints sammeln, als auch einlösen. Als eines der drei führenden Treueprogramme von Marriott International bietet SPG seinen Mitgliedern die Möglichkeit ihr persönliches Konto mit denen von Marriott Rewards® und The Ritz-Carlton Rewards® zu verknüpfen, den Elite-Status zu erreichen und unlimitiert Punkte zu übertragen.



