Come Fly With Me

Seit ihrer Eröffnung haben das Rooms Hotel Kazbegi und das Rooms Hotel Tbilisi international Reisende und Trendsetter in den Kaukasus gebracht und so das Land zu einem beliebten Reiseziel Europas gemacht. Georgien als aufstrebende Destination lässt sich nun noch leichter entdecken: mit dem hoteleigenen Privatjet der Rooms Hotels. Mit der „Beechcraft“ King Air© C90GTX geht es über zerklüftete Landschaften der kaukasischen Gebirgskette, satte Wiesen in Zentralgeorgien und in die pulsierende Hauptstadt Tiflis.

www.designhotels.com/original-experiences/stepantsminda/the-place-beyond-time



In den USA designt und hergestellt, kann das Flugzeug bis zu fünf Passagiere in großen, gemütlichen Club-Sesseln an Bord Willkommen heißen. Mit seinem eleganten Design ist es wohl das luxuriöseste Transportmittel, um Georgien einmal anders – und ganz entspannt – zu erkunden. Die maximale Flugweite von 2000 km und die Höchstgeschwindigkeit von 500 km/h erlauben den Gästen einen schnellen Zugang zu der äußerst vielfältigen Landschaft und Kultur Georgiens – von den Ski-Resorts in Svanetien im Norden bis hin zum idyllischen Küstenstädtchen Batumi am Schwarzen Meer. Gäste des Rooms Hotel Tbilisi, welche aus den benachbarten Ländern Georgiens wie etwa aus der Türkei, aus Aserbaidschan oder Armenien anreisen, können auch einen privaten Flughafen-Transfer von Istanbul, Baku und Jerewan buchen.



Rooms Hotels legen einen besonderen Fokus auf Kreativität sowie Authentizität und haben sich mit ihrem Service-Konzept zu wahren Hotspots etabliert. Mit dem Privatjet hat die Kollektion nun ihr Angebot erweitert und bietet ihren Gästen exklusive Einblicke in die kulturelle Vielfalt des modernen Georgiens. Bei den individuell ausgearbeiteten Trips geht es unter anderem zu Weinproben von typisch georgischen Weinen aus Qvevri-Amphoren, zu den Kunstmärkten in Telawi sowie den antiken Festungen in Ambrolauri und den historischen Kirchen und Schlössern in Kutaissi. Vom Hangar am internationalen Flughafen von Tiflis startend, kann der Jet bereits ab 1500 US-Dollar (rund 1300 Euro exkl. Steuern) für Rundflüge, Tagestouren und Mehrtagesausflüge gebucht werden.



Über Rooms Hotels



Rooms Hotel Tbilisi

Das Rooms Hotel Tbilisi ist das zweite Hotel der Rooms Hotels – ein handwerkliches Meisterwerk und post-industrielles Juwel, mitten in der intellektuellen Nachbarschaft des Vera Viertels in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Um das Flair eines ehemaligen Verlagsgebäudes zu erhalten, kombinierten die Architekten der Agentur Adjara Arch Group in den 125 Zimmern die Atmosphäre des New Yorks der 1930er Jahre mit dem typischen Charme von Tiflis. Wuchtige Ledersessel, gedimmte Beleuchtung, traditionelle Textilien und kuratierte Musik durchdringen das Hotel, welches sich schnell als der neue "Place To Be" für Einheimische und Touristen etablierte.

www.designhotels.com/rooms-hotel-tbilisi



Rooms Hotel Kazbegi

Das Rooms Hotel Kazbegi liegt in einem ehemaligen sowjetischen Naherholungsgebiet der Stepanzminda Region. Die Außenfassade des Hotels, ehemals durch Brutalismus und Minimalismus charakterisiert, wurde durch eine innovative Umkleidung aus Holzpaneelen ersetzt – sie gibt dem Hotel den Touch eines alpinen Resorts. Das warme Interior Design mit viel Holz, das elegante Restaurant und die typisch georgische Bar mit Kamin verleiht dem Gebäude ein ruhiges Ambiente, welche sich durch die mit tiefen Sesseln und bis an die Decke gefüllten Bücherregalen ausgestattete Lounge bis hin zu den 156 modernen und intimem Zimmern und Suiten hindurchzieht. Auch das Rooms Hotel Kazbegi wurde von den Architekten von Adjara Arch Group designt und nach seiner detailgetreuen Restaurierung zeigt das Hotel das reiche Erbe und den einzigartigen Charme Georgiens und macht das Land im 21. Jahrhundert für eine junge Zielgruppe zugänglich.

www.designhotels.com/rooms-hotel-kazbegi



View more





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren