Chapter Roma

Für Kunst und Geist

Erst vor wenigen Tagen wurden seine elegant gewölbten Türen im Mai geöffnet und schon hat sich das Chapter Roma zum kreativen Zentrum im Herzen Roms gemausert - perfekt in bester Lage im Regola-Bezirk mit seinen charmanten Kopfsteinpflasterstraßen gelegen. Das 42-Zimmer-Hotel befindet sich in einem historischen Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert und wurde vom renommierten südafrikanischen Designer Tristan du Plessis als Hommage an die industrielle Vergangenheit der Region konzipiert. Hohe Gewölbedecken, Fischgrätparkett und italienische Möbel aus der Mitte des Jahrhunderts kombiniert mit Backsteinwänden, Stahl, Messing und Kupfer dienen als Schauplatz für Graffitis und Statement-Kunstwerke, die in den öffentlichen Bereichen zu bestaunen sind. Die Gästezimmer sind absichtlich frei von Kunst gehalten und sind somit eine urbane Oase, die inmitten der lebendigen Hauptstadt zum Entspannen einlädt. Mit der geplanten Eröffnung eines eigenen Biomarkets setzt das Chapter Roma seine Verbindung zur vielfältigen Region um Rom in Szene. www.designhotels.com/chapter-roma



Für das visuelle Konzept von Chapter Roma ließ sich der preisgekrönte Johannesburger Designer Tristan du Plessis sowohl von Regolas blühender Kunstszene als auch von der historischen Vergangenheit des Viertels als Zentrum der Schmiedekunst inspirieren. Die ursprüngliche Identität des Gebäudes wurde behutsam wiederhergestellt und neu belebt. Neoklassizistische Motive wie die hohen Innenbögen und Gewölbedecken bilden nun einen Kontrast zu der industriell-eleganten Ästhetik, die durch unverputztes Mauerwerk und Metallakzente geprägt ist. Das Hotel präsentiert sich mit seinen öffentlichen Bereichen passend zum umliegenden Galerienviertel und der ansässigen künstlerischen Gemeinschaft mit einer Vielzahl an klassischen wie modernen Kunstwerken. Die Glanzstücke von Alice Pasquini, Warios, Cyrcle und Willy Verginer sind keck mit Graffitis kombiniert, wodurch ein lebendiger Raum entsteht, der den kreativen Zeitgeist der Nachbarschaft einzufangen vermag.



Die 42 Zimmer und Suiten des Chapter Roma sind 20 m2 bis 35 m² groß und bieten Blick auf die Stadt oder den Innenhof. Smaragdgrüne Samtpolster, handgefertigte Teppiche und antike Holzdielen sorgen für eine warme und einladende Atmosphäre, die durch Messingarmaturen von Buster + Punch und Bert Franks´ moderne Beleuchtung unterstrichen wird. Dem Design-Fokus des Hauses getreu, stehen Designerstücke von international renommierten Studios wie Tom Dixon, Moroso & Diesel und Seletti neben individuell angefertigten Möbeln von lokalen Handwerkern. Die Bäder zeichnen sich stillvoll durch unverputzte Zementwände und Granitböden aus, während biologische Bad-Amenities von L:a Bruket für einen luxuriösen Touch sorgen. Die Suiten und Lofts - Inbegriff für stilvollen Lifestyle - verfügen zusätzlich über eigene Lounge Bereiche, voll ausgestattete Bars und Soundsysteme von Marshall.



Fast draufgängerisch und dennoch glamourös gibt sich die Chapter Lobby Bar. Hier treffen sich Einheimische wie Hotelgäste tagsüber auf einen Kaffee, frisch gepresste Säfte oder Smoothies – abends stehen raffinierte Cocktails und Spirituosen im Fokus. Der weitläufige Gemeinschaftstisch lädt zu Dialogen zwischen scheinbar Fremden ein, etwas ruhiger geht es in den gemütlichen Nischen mit weichen Samtsofas zu. Für Feinschmecker wird im Spätsommer das hoteleigene Deli-Bistro „Market“ mit seiner Auswahl an italienischen Bioprodukten zum Mitnehmen sowie Saft- und Salatbar eröffnet. Ein hoteleigenes Restaurant ist für Ende dieses Jahres geplant.



Location

Das Stadtviertel Regola - bekannt für sein Nachtleben, Kunstgalerien und die beneidenswerte Lage am Fluss Tiber - ist an sich schon einen Besuch wert. Nur einen sprichwörtlichen Steinwurf entfernt befinden sich viele der bedeutendsten historischen Sehenswürdigkeiten Roms - unter anderem das Kolosseum, das Forum Romanum sowie die Spanische Treppe.

Die beiden nächstgelegenen Flughäfen sind der internationale Flughafen Leonardo da Vinci (27 km vom Hotel entfernt) und Ciampino (17 km).

