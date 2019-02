Blique by Nobis steht vor der Eröffnung

14.02.19

Bekannt sind sie ja für ihre progressiven Visionen und ihr Gespür für brutalen Lokalismus – folglich ist es kein Wunder, dass die Nobis Gruppe Stockholms hippes Viertel Hagastaden als zukünftiges Zuhause ihres jüngsten Projektes ausgewählt hat. Als perfektes Zusammenspiel von Hospitality und Design, wird das Blique by Nobis nach seiner Eröffnung im Frühjahr 2019 schnell zum Nabel kreativer Stockholmer und Besucher der „Schönen in den Schären“ werden. Blique by Nobis besticht mit einem ästhetischen Design von Wingårdhs und seiner Community – nimmt das Hotel doch fast einen gesamten Block ein und bietet neben einem Innenhof, mehreren Restaurants und Bars auch eine Dachterrasse.



Die Lage in einer ehemaligen Industriehalle, entworfen vom gefeierten Architekten Sigurd Lewerentz, untermauert das einzigartige Designkonzept des Blique by Nobis. Betonoberflächen sind durch Stahl akzentuiert und vermitteln urbane Atmosphäre. Die zusätzliche Verwendung von warmen, natürlichen Materialien wie Leder und Holz gibt dem Hotel seinen ultimativen Charme. Die 249 Hotelzimmer, inklusive 58 Studios, wurden vom preisgekrönten Architekturstudio Wingårdhs entworfen und kombinieren Ästhetik, Funktionalität und zeitloses Design. Die intelligent geplanten Räumlichkeiten zeichnen sich durch eine Farbpalette weicher Grautöne, einer Auswahl erlesener Designerstücke sowie einem maßgeschneiderten Mobiliar aus.



Liebhaber von Architektur, Design, Kunst, Musik und gutem Essen werden in den öffentlichen Bereichen des Hotels ganz gewiss fündig, sie sind als Eckpfeiler des Gesamtkonzeptes der ultimative Treffpunkt. Angelegt um den weitläufigen Innenhof, mit Food Truck, überzeugt das Hotel mit zwei Restaurants und drei Bars - eine davon auf der Dachterrasse mit spektakulärem Blick über die schwedische Hauptstadt. Das kulinarische Konzept orientiert sich an der Esskultur Europas und Asiens. Das umfangreiche Menü besteht aus frisch zubereiteten, ausgewogenen und wo immer es geht lokalen Lebensmitteln der Region. Seinen Ruf in der Kunstszene wird das Blique by Nobis mit einer Start of the Art Livebühne und den sich stetig verändernden Ausstellungsflächen gerecht – Unterstützung und Förderung lokaler Künstler ist dabei Ehrensache. Mit seinen Event-Räumlichkeiten wird das Hotel ganz bald Gastgeber von Stockholms angesagtesten Partys und Eröffnungen sein...

(lifePR) (