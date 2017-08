Auf in die Ortenau

.

Die Ortenau ist bekannt für guten Wein. Passend zur Lese der Trauben in der sonnenverwöhnten Region eröffnet am 30. September das Hotel Liberty in Offenburg. Am Rande der pittoresken, barocken Innenstadt gelegen ist es der ideale Ausgangspunkt zum Erkunden des badischen Städtchens und für zahlreiche Ausflüge. Gebaut in den Jahren 1840 bis 1845 ist das ehemalige Gefängnis heute ein Kleinod an Design, Kulinarik und herausragendem Service

Hotel Liberty – ein Hotel mit Geschichte



Das Hotel Liberty verfügt über 38 Zimmer und Suiten und erstreckt sich über zwei historische Gebäude von 1840 bzw. 1845, die mit einem modernen Glaskubus verbunden wurden. Diente es bis 2009 als Gefängnis der Stadt Offenburg, begrüßt ab Herbst 2017 das Team um Hoteldirektor Marc Aeberhard vielreisende Gäste aus aller Welt. Das moderne One-Stop-Butler-Konzept sorgt für eine gewisse Wohlfühlatmosphäre, während das zeitgenössische Design perfekt mit den „alten Mauern“ harmoniert. Brutale Backsteinarchitektur wird durchbrochen mit weiten Fluren, zehn Meter hohen Glasfassaden und gekonnt in Szene gesetzten Accessoires.



Das Designbüro Knoblauch hat aus dem geschichtsträchtigen Gebäude ein wahres Refugium für Genießer geschaffen. Modern und elegant werden die Zimmer und öffentlichen Bereiche, der gewisse Blick fürs spielerische Detail wird nicht fehlen. Statt auf harten Pritschen sinkt man müde auf rund 30 Zentimeter dicken Matratzen in den Schlaf, im Bad-Bereich erwartet den Gast neueste Innovationen aus dem Hause AXOR Hans Grohe. Leseratten erfreuen sich an der überdimensionalen Bücherwand mit mehr als 3000 Titeln, während der Fitnessliebhaber seine Runden im angrenzenden Park oder seine Bahnen im nahen Olympiasize-Becken des jüngst eröffneten Stegermatt Bad ziehen kann.



Ein Besuch der Region wäre natürlich nichts ohne einige kulinarische Höhepunkte. Sei es der klassische Afternoon Tea bei Klaviermusik auf der Empore, die beide Gebäudeteile geschickt verbindet, oder dem Snack auf der Hotelterrasse mit Blick ins Grüne. Früher standen an diesem Ort Wasser und Brot auf der Karte – heute stehen wahre Gaumenfreuden im gleichnamigen Restaurant, geführt von Jeremy Biasiol, im Vordergrund. Der Michelin-besternte gebürtige Franzose hat nach zahlreichen Jahren bei und mit Alain Ducasse (The Essex House, New York; Plaza Athénée, Paris; Le Louis XV, Monte Carlo) seinen ersten Stern in Hong Kong erkocht, bevor es ihn ins Jade on 36 im Shangri-La Pudong, Shanghai zog. Nun wird man den 37-Jährigen regelmäßig auf dem Offenburger Wochenmarkt treffen, denn regionale und saisonale Produkte sind für ihn in seiner Küche unverzichtbar.



Lage



Das Hotel Liberty liegt zentral im badischen Offenburg, Teil des ersten Eurodistrikts mit Straßburg. Der weite Bürgerpark erstreckt sich direkt vor der Tür und in nur wenigen Gehminuten sind die Innenstadt, das Kulturforum und die Messehallen erreichbar. Genussliebhaber schätzen die Nähe zu zahlreichen, prämierten Weingütern und dem Elsass, während Wanderer und Rad-Begeistere es in die Täler und auf die Bergspitzen des Schwarzwaldes zieht.

Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ist rund 45 Kilometer entfernt und mit dem Auto in rund 40 Minuten erreichbar. Alternativ sind es rund 130 Kilometer/90 Fahrminuten zum EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg. Offenburg ist zudem mit dem ICE (Strecke Frankfurt – Basel) einfach zu erreichen.

