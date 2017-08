Die norwegische Lo-Fi Pop Band FLUNK veröffentlichen CHEMISTRY & MATH am 29. September 2017

Mal im Ernst: Wie kann es denn zwei Jahre und vier Monate dauern, um ein Pop-Album aufzunehmen? Wir haben keinen Fetisch für technische Perfektion, schließlich wurde kein einziger Take auf "Chemistry And Math" in einem Studio aufgenommen. Alles ist in Wohnzimmern, Schlafzimmern und Küchen entstanden, wie alle unsere Alben vorher auch. Nur für das letzte, "Lost Causes", sind wir in ein Studio gegangen.



Also nochmal: Wie kann es 28 Monate dauern, um zehn Songs mit alternativem Lo-Fi Pop aufzunehmen? Na ja, das Leben halt. Wir sind auch mit anderen Sachen beschäftigt, mit unserem Alltag, wie alle anderen auch. Und das steckt auch in den Songs, zwischen den Zeilen und in der Luft.



Vielleicht geht es bei "Chemistry And Math" darum, dass wir die Unausweichlichkeit von Regeln und Mustern und Naturgesetzen anerkennen müssen. Das ist kein großes Rätsel, nur Mathematik, Chemie und Hormone – und ein riesiges, zufälliges Chaos.



Jedenfalls steckt das im Album. Hört es euch mal an. Es gibt auch viele Referenzen an Pop-Songs zu hören, manche sind offensichtlich, manche eher versteckt. Wie immer also. Die Arbeit an den Songs für unser erstes Album "For Sleepyheads Only" fühlt sich wie vor einer Ewigkeit an. Der Anfang des Jahrtausends, eine sonnige Zeit der Unschuld unter blauem Himmel, ganz ohne schwarze Wolken. Na ja. "Chemistry And Math" findet seinen Platz in einer weitaus düstereren und verzerrten Sound-Landschaft. Das spiegelt die Stimmung auf der Welt und dieser abgefuckten Ära, in der wir uns wiederfinden. Aber wir sind zufrieden mit den Songs und dem Sound, und wir sind froh, endlich fertig zu sein. Jetzt freuen wir uns vor allem darauf, unsere tollen Fans auf der ganzen Welt zu sehen.



"Chemistry And Math" ist das sechste reguläre Album von Flunk, neben Remix-Alben, Best ofs und Demo-Compilations.



Flunk besteht seit 2000/2001 und war ursprünglich ein Trio: Ulf Nygaard (Programming & Gesang), Jo Bakke (Gitarre, Bass und mehr) und Anja Øyen Vister (Gesang, Gitarre). Ulf begann seine musikalische Karriere in den frühen Neunzigern mit Folk & Røvere (Polygram Norway), einem von Trip Hop beeinflussten Duo mit norwegischen Texten. Jo war Mitglied der Happy Campers (Sony Music Norway/Ninja Tune) und später Teil des Duos Antenna (Guidance Recordings). Anja arbeitete seit einigen Jahren an Solo-Material und landete im Winter 2001 eher zufällig als Sängerin auf dem ersten veröffentlichten Song von Flunk, zu hören auf der Compilation "Arctic Circles 3“. Mit den Live-Musikern Erik Ruud (Drums) und Ole Kristian Wetten (Bass) vergrößerte sich Flunk langsam zu einer fünfköpfigen Band.



Große Wellen schlug die melancholische Cover-Version von "Blue Monday" aus dem Debütalbum. Bisher wurde der Track 1,8 Millionen Mal auf Spotify gestreamed. Die Band hat viele Fans in den USA, weil dort ihre ersten beiden Alben erschienen und ihre Songs in Fernsehserien wie "O.C. California" gespielt wurden. Auf digitalen Formaten ist Flunk am stärksten in den USA, in Deutschland, Großbritannien, der Türkei und Griechenland.



Für Tourneen und Festivalauftritte bereiste die Band Norwegen, UK, USA, Türkei, Polen, Russland und China. Die Release-Party für ihr Album wollen Flunk in Istanbul feiern, im Herbst und frühen Winter folgen Konzerte in mehreren europäischen Städten. Eine US-Tour steht im Frühjahr 2018 an.



"Chemistry And Math" erscheint auf CD und Vinyl. In den letzten Jahren waren die Alben von Flunk als physische Exemplare nur schwer zu bekommen, aber das neue Album wird weltweit durch Kudos Distributions vertrieben. Geplant sind auch Neupressungen und Veröffentlichungen der anderen Alben.



TRACKLISTING



01 TMTTUOT

02 Chemistry And Math

03 Petrified

04 June, July

05 Outsiders

06 Assassins (With Water Guns)

07 Pheromone (Fade Away)

08 Your Beautiful Lies

09 Reprise

10 Hello (Planet Awesome)



VÖ: 29. 9. 2017

Label: Beatsertvice

Vertrieb Deutschland: Groove Attack

DISCOGRAPHY (ordinary albums)

For Sleepyheads Only (2002)

Morning Star (2004)

Personal Stereo (2007)

This Is What You Get (2009)

Lost Causes (2013)

Chemistry And Math (2017)

