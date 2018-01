Manuel Groß ist neuer Verkaufsleiter beim Party Löwen

Der Party Löwe freut sich über kompetente Verstärkung. Neuer Verkaufsleiter beim Eventcatering-Unternehmen in Hannover ist Manuel Groß seit dem 1.1.2018. Dazu Geschäftsführer Andreas Hüttmann: „Mit der neu geschaffenen Position wollen wir den Vertrieb sowohl intensivieren als auch weiter strukturieren. Dafür wird Manuel Groß die eigenen Verkaufsteams national, regional und in Locations zentral organisieren.“



Manuel Groß ist zum Jahresbeginn ins Unternehmen eingetreten, kennt den Party Löwen und Andreas Hüttmann aber schon seit fast 20 Jahren. Er war bereits von 1997 bis 2007 für den Eventcaterer tätig und hat in dieser Zeit unter anderem eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann absolviert, eh er in den Bereich Vertrieb und Kundenberatung bei der BankettProfi GmbH in Speyer wechselte und von 2014 bis 2017 als Gebietsleiter Vertrieb Südwest Business & Industries bei der apetito AG in Rheine tätig war.



„Ich freue mich auf viele tolle Herausforderungen an alter Wirkungsstätte“, so Manuel Groß. „Insbesondere die weitere überregionale Expansion des Party Löwen steht für uns im Vordergrund, was wir sowohl durch die Erschließung weiterer Märkte, als auch durch eine größere Nähe zu bestehenden und neuen Kunden erreichen wollen.“

Der Party Löwe GmbH & Co. KG

Im Jahr 1996 wurde Der Party Löwe von dem geschäftsführenden Gesellschafter Andreas Hüttmann in Hannover gegründet. Heute zählt das Unternehmen zu den führenden Veranstaltungs-Caterern in Deutschland. Mit Fachwissen, Planungskompetenz und Gespür für die kulinarische Inszenierung von Privat-, Industrie- und Messeveranstaltungen steht Der Party Löwe seinen Kunden zur Seite. Dabei werden verschiedenste Veranstaltungen vom romantischen Candle-Light-Dinner bis zum prunkvollen Großevent von einer eingespielten Mannschaft aus rund 120 Mitarbeitern in Voll- und Teilzeit in Szene gesetzt. Der Party Löwe greift auf eigene Logistik-, Ausstattungs- und Geschirrkapazitäten für die Bewirtung von bis zu 8.000 Gästen zurück. In der absoluten Produktionsspitze kamen an einem Tag mehr als 150.000 Gäste in den Genuss von Gaumenfreuden aus seiner Küche.



