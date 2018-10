Parzelle Festival: 20 JAHRE Parzelle im Depot 31.10. - 03. 11. 2018

24.10.18

20 Jahre Parzelle im Depot! Ein Geburtstag und Anlass, die seither in der Parzelle produzierten und veranstalteten Kunstprojekte in einen aktuellen Diskurs zu stellen und Sie, verehrtes Publikum, dazu einzuladen.



Sie erwartet ein außergewöhnliches Programm mit alten und neuen Weggefährtinnen und Wegegefährten. Freuen Sie sich z.B. auf ein Wiedersehn mit der wegweisenden Pionierin des Improvisationsklangs Limpe Fuchs, die erstmals 2000 bei „Tonus“ („Poesie Polar“, Angelika Hoffmann und Martina Stuka) in der Parzelle dabei war. Beim Festival erleben wir Jan Klare, einen hiesigen Wegbereiter in Sachen improvisierter Musik und „Jazz“, erstmals im Duo mit ihr.



Sie werden visuelle, objekt- und bewegungsbezogene Performerinnen und Performer, Musikerinnen und Musiker, Bildende Künstlerinnen und Künstler erleben: das elektroakustische Trio Trionys, mit einem früheren Konzertmeister des Dortmunder Philharmonischen Orchesters, ein fantastisches Lichtperformer-Paar und ein Komponist aus den Niederlanden, ein Berlin/Schweizer Turntables/Voice-Duett, ein audiovisuelles Duo aus Hamburg, ein Trio, welches das Konzept des Enneagramms musikalisch umsetzt, um nur einige zu nennen. Es wird analog oder digital gespielt, frei improvisiert oder mit festgelegten Passagen experimentiert.



Das alles verbindende Element ist die Haltung, mit der die Künstlerinnen und Künstler die Entstehung von komplexen Klang- und Bildwelten für Sie, die Zuschauer nachvollziehbar machen. Ihren Sinn für Stille und die instinkthafte Wahrnehmung des gerade möglichen Regelbruchs, wecken die beteiligten Künstler mit ihren anschaulichen Spielweisen, die nichts verstecken, von dem was gemacht wird.



