Kunst & Punsch - Adventsgestöber im Depot

Auch dieses Jahr lässt das Depot es sich selbstverständlich nicht nehmen sich in der Adventszeit festlich zu schmücken. Ein Weihnachtsbüdchen in der Halle des Depot, bestückt mit allerlei Kunst und heißem Getränk – es duftet, es verführt, es lädt ein zum Erwerb des besonderen Weihnachtsgeschenkes und zum Plausch mit den Menschen aus dem Haus.



Entdecken Sie Fotografie, Malerei und Grafik, Objekte und Glas in den Ateliers der im Haus ansässigen Künstler und besuchen Sie eine Abendvorstellung im Theater oder Kino und verweilen Sie im Anschluss im Ambiente der Depothek.



Kunst & Punsch findet an folgenden Terminen statt: SO 03.12. , DO 07.12. , SO 10.12. , DO 14.12.

DO von 17 bis 20 Uhr

SO von 15 bis 18 Uhr

Eintritt: frei

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren