"Humaschines" - Mensch trifft auf Maschine: Kreativer Ferienworkshop für Kids & Teens

In fast allen Lebensbereichen haben wir mit Maschinen zu tun – künstliche Intelligenz gehört mittlerweile zu unserem Lebensalltag.



Immer mehr Aufgaben werden von Maschinen übernommen. Roboter sind inzwischen zuverlässige Helfer am Arbeitsplatz, im Haushalt, in der Medizin, in der Pflege etc.



„Künstliche Intelligenz (KI) soll den Menschen nicht ersetzen, sondern der Gesellschaft helfen, sich zum Besseren zu entwickeln. Die sogenannte ‚Humachine‘ bildet dabei im Idealfall eine Symbiose aus menschlicher Kreativität und maschineller Intelligenz. Von dieser Kombination sollen die Menschen profitieren und sich so gut für die Zukunft aufstellen können.“ (InternetWorld 2017)



Wie sehen Jugendliche diese Entwicklung?



Wie wird die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine künftig unser tägliches Leben und die Welt verändern?



Wo stehen wir heute und wie könnte unsere Zukunft aussehen? Ist dies ein Fluch oder ein Segen für uns Menschen?



Die Zukunft könnten intelligente Roboter sein. Wie könnten sie aussehen?



Wir setzen uns künstlerisch mit diesem Thema auseinander, entwickeln in einem gemeinsamen Prozess die Ideen und setzen diese auch im Hinblick auf eine spätere Präsentation (Ausstellung) um.



Dazu wird es je Woche jeweils 2 Module geben:



1. Modul: Malerei, Druck, Objekte



Die Kinder und Jugendlichen haben die Möglichkeit sich malerisch, zeichnerisch und mit Hilfe von verschiedenen Drucktechniken (Linoldruck, Stempeln, Schablonen) und größtenteils recycelten Materialien, wie alten und defekten Elektrogeräten, Computern und Platinen, sowie Draht und LEDs mit dem Thema 'Humaschines' auseinanderzusetzen. Sie können ihren Wunschroboter oder Zukunftsvisionen auf Papier bringen und aus verschiedenen Materialien eigene Roboter frei entwickeln und konstruieren, dabei werden sie beratend unterstützt, eigene Umsetzungsmöglichkeiten zu finden.



2. Modul: Portraitfotografie, Maskenbau und Fotocollage



Die Kinder inszenieren Fotos, verwenden entsprechende Requisiten und nutzen Masken (Gipsmasken) die gemeinsam mit einem Partner erstellt werden, sind einmal Mensch, danach Maschine oder Menschmaschine und dokumentieren so ihre Verwandlung. Mit den ausgedruckten Fotos können Bildgeschichten erzählt und mit Bildunterschriften oder Sprechblasen Science-Fiction Storys kreiert werden. Oder die einzelnen Fotoportraits werden mittels weiterer Bilder zu Fotocollagen phantasievoll zu Menschmaschinen montiert und weiterentwickelt. Eine kreative Eigendynamik ist erwünscht, der Reichtum an Ideen soll in vollem Umfang unterstützt werden.



Termine:



MO 16.07. – DO 19.07.2018 von 10 bis 16 Uhr

von 10 bis 12 Jahren



MO 23.07. – DO 26.07.2018 von 10 bis 16 Uhr

von 12 bis 14 Jahren



Kontakt/Anmeldung:

Susanne Beringer: kunst@beringer.me

Birgit Brinkmann-Grempel: bb-g@gmx.net



Die Teilnahme ist kostenlos

Ort: Depot



Teamer: Susanne Beringer, Birgit Brinkmann-Grempel, Peter Lutz, Susanne Schütz

Depot e. V.

Einst die Straßenbahnhauptwerkstatt der städtischen Verkehrsbetriebe, ist der Kulturort Depot heute ein Ort, an dem die Kreativität ihren freien Lauf nimmt. Mehr als 40 Einzelpersonen, Gesellschaften, Vereine und Büros haben sich seit der Eröffnung 2001 etabliert. Im Depot arbeiten Architekten, Designer, Dozenten, Fotografen, Grafiker, Bildende und Darstellende Künstler.



Unter einem Dach gehen Bildung, Kunst, Kultur, Medien, kreative Dienstleistungen und Gastronomie eine seltene Symbiose ein, die den Geist des Ortes prägt.



Im Depot erwartet die Besucher ein spannendes und abwechslungsreiches Kulturprogramm - Ausstellungen, Kino, Märkte, Messen, Tanz, Theater, Workshops...



Die außergewöhnliche Architektur des Gebäudes bietet zudem den Rahmen für vielfältige und individuelle Nutzungsmöglichkeiten. Das weitgehend eingeschossige Gebäude beeindruckt durch seine neoklassizistische Ziegelfassade. Den Mittelteil bildet eine ca. 90m lange Halle, dessen Hauptdach von einer filigranen Stahlfachwerkkonstruktion getragen wird; dieses seltene Tragsystem findet sich in heutigen Bauweisen nicht mehr wieder und ist ein Grund mit dafür, dass das Gebäude 1990 unter Denkmalschutz gestellt wurde. Der Umbau zum heutigen Kulturort Depot erfolgte in den Jahren 1997-2001, wobei die ursprünglichen Konstruktionselemente überall sichtbar blieben und gestalterisch in das neue architektonische und räumliche Konzept einbezogen wurden.



Das Depot ist weitgehend barrierefrei. Eine Ausnahme bilden wenige Ateliers im ersten Stock, die über keinen Aufzug verfügen. Ein Behinderten-WC ist vorhanden.

