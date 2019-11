Pressemitteilung BoxID: 777166 (Depot e. V.)

Achenbrödel - Nuss mit lustig

Das Theater im Depot startet am 29. November 2019 um 20 Uhr mit Aschenbrödel - Nuss mit lustig in die Weihnachtssaison. Der Klassiker, neu interpretiert von Kulturjournalist und Kabarettist Stefan Keim, wird vom Theater im Depot Ensemble Cordula Hein, Thorsten Strunk und Sandra Wickenburg, sowohl nachmittags als auch im Abendprogramm des Theater im Depot dargeboten.



Der tschechische Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gehört für viele zum Pflichtprogramm vor Weihnachten. Die Geschichte des selbstbewussten Mädchens, das sich mit Charme und Liebreiz seinen Prinzen erobert bietet ausreichend Grund für das Dortmunder Theater im Depot einen weiteren Weihnachtsklassiker in neuer Gestalt in den Spielplan aufzunehmen.



In einer ganz eigenen Spielart, unter der Regie von Kulturjournalist und Kabarettist Stefan Keim wird dieser Kultklassiker mit viel Witz, ungewöhnlichen Einfällen und Charme in eine fröhliche, familientaugliche Komödie verwandelt.



Das dreiköpfige Theater im Depot Ensemble, Cordula Hein, Thorsten Strunk und Sandra Wickenburg, wechselt nicht nur Rollen und Bühnenelemente, sondern schlüpft auch in die Rollen der Pferde, Tauben und Erdmännchen die das Stück beleben. Wobei das Erdmännchen nicht dem Original entspringt, sondern die Dortmunder Besetzung bereichert.



Die Geschichte beginnt heute, in einer Dortmunder Tankstelle. Es ist nichts los, aber der Chef besteht darauf, dass die Tanke 24 Stunden offen bleibt, sieben Tage die Woche. Also muss die arme Angestellte arbeiten. An diesem Abend schneien immerhin zwei Gäste hinein, eine tschechische Truckerin und ein besserwisserischer Familienvater, den seine Ehefrau rausgeschmissen hat. Die drei beschließen, sich nicht dem Blues zu ergeben, sondern sich eine Geschichte zu erzählen, die sie aus ihrer Kindheit noch im Gedächtnis haben, eben die von „Aschenbrödel“.



Schon entsteht zwischen Autoreifen und Süßigkeitentheke ein Märchenland. Keins der Brüder Grimm, der tschechische Film hat einige Veränderungen vorgenommen. So hat zum Beispiel keine Fee die Zauberhände im Spiel. Aber natürlich gibt es Aschenbrödel, die arme junge Frau, die in den Händen der bösen Stiefmutter keine Chance hat und ausgebeutet wird. Dennoch bewahrt sie sich ein kämpferisches Herz und wartet auf ihre Chance.



Die neue Textfassung hat der Kulturjournalist und Kabarettist Stefan Keim geschrieben. Wer die Stücke von Keim kennt weiß, dass viel Humor mit im Spiel ist. „Aschenbrödel – Nuss mit lustig“ ist stellenweise eine durchgeknallte Parodie, mit viel Herz. Denn bei allem Spaß an Verwandlungen und Bühnenaction geht es auch darum, dass Märchen die Kraft haben, einsame Seelen zu retten. Auch die, die nachts in einer Dortmunder Tankstelle stranden.



„Aschenbrödel – Nuss mit lustig“ ist eine fröhliche Komödie, die sowohl nachmittags für Familien als auch im Abendspielplan läuft.



Ort: Theater im Depot

Regie und Text: Stefan Keim

Schauspieler*innen: Cordula Hein, Thorsten Strunk, Sandra Wickenburg



Vorstellungen:

FR 29.11.2019 um 20 Uhr, SO 01.12.2019 um 16 Uhr, FR 06.12.2019 um 19 Uhr ,SA 07.12.2019 um 20

Uhr, SO 08.12.2019 um 16 Uhr ,SA 28.12.2019 um 20 Uhr, SO 29.12.2019 um 16 Uhr



Eintritt:

Vorverkauf 14 € und 8 € ermäßigt

Abendkasse 16 € und 10 € ermäßigt

